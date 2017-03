Kris Lawrence, higit 2 million views na ang cover ng Versace on the Floor sa Youtube

MAGKAHALONG excitement at tuwa ang nararamdaman ni Kris Lawrence habang kahuntahan namin siya recently. Marami kasing magandang balita sa kanya lately. Una rito ang very successful concert nila ni JayR sa Calgary, Canada na pinamagatang Soul Brothers.

“Iyong concert namin sa Canada bukod sa sold out, sobrang sarap ng feeling! Lahat ng tao nakatayo sa last couple of songs at sumasayaw, tumatalon!” Panimula ni Kris.

Dagdag pa niya, “Ang saya sobra… They will bring us back for a tour sa sobrang ganda ng feedback.”

Noong isang araw naman ay umabit na sa higit two million hits sa Youtube ang cover niya ng Versace on the Floor ni Bruno Mars. Kaya kinuha namin ang reaction niya sa pangyayaring ito

Esplika ng award-winning singer/songwriter, “Sobrang overwhelmed din ako na naka-two million hits na yung cover ko sa YouTube, nakaka-boost ng confidence and it makes me feel appreciated. Ang mga reactions, may fans, mas maraming strangers na hindi ko kilala. Marami rin reaction videos, kaya nakakatuwa talaga.”

Isa ba si Bruno Mars sa favorite singer mo? “Yes, isa sa fave ko si Bruno Mars,” matipid na sagot pa niya.

Ano ang reaction mo na may tumatawag sa iyo bilang RnB Prince ng Pilipinas?

Sagot ni Kris, “I’m flattered siyempre. JayR passed down the title to me noong naging King siya.”

Inusisa rin namin ang ukol sa kasalukuyan niyang single na Isang numero at kung kailan ang kasunod nito. “Isang numero is doing well… it was #1 on Wave 89.1 and is currently still on the MYX countdown, on its 5th week.

“Iyong release ng next single ko, wala pang target date, pero this month ‘yun.”

ALAM MO NA!- Nonie V. Nicasio