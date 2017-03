Sylvia, humahakot na ng parangal dahil sa husay sa The Greatest Love

PATULOY ang pagdagsa ng blessings para sa premyadong aktres na si Ms. Sylvia Sanchez. Bukod sa mga papuri at mataas na ratings ng pinagbibidahang TV show na The Greatest Love, last March 1 ay muling kinilala ang husay niya nang manalong Best Actress sa unang GEMS Awards (The Guild Of Educators, Mentors And Students).

Ang isa pang award ni Ms. Sylvia ay sa 15th Gawad Tanglaw bilang Best Performance by an Actress (TV Series) para pa rin sa TGL na siya ring itinanghal dito bilang Best TV Series.

Sobra ang kagalakan at pasasalamat ni Ms. Sylvia sa mga papuri at pagkilalang natatanggap.

“Unang award ko ito para sa TGL itong GEMS Award at pangalawa yong sa March 28, sa Gawad Tanglaw naman. Ang saya-saya ko, lahat ng pagod, hirap at sakripisyo naming lahat dito sa TGL ay nagbunga.

“Malaking blessings talaga para sa akin ang pagdating ng seryeng The Greatest Love. Sabi ko nga, kung kailan ako nagkaka-edad ‘tsaka naging ang ganda ng aking career. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa TGL, pasalamat din ako dahil mayroong nagtiwala sa akin, ABS CBN at GMO Productions,” masayang saad sa amin ng award-winning aktres.

Dagdag pa ng mother nina Arjo at Ria Atayde, “Nakakatuwa naman na ang daming nagpe-predict na mananalo ako ng award dito sa The Greatest Love, salamat sa inyong lahat. Pinakamagandang blessing ito sa career ko. Ang dami kong nagawang pelikula at teleserye, pero dito, ako si Gloria na mas lumaki yong responsibilidad ko bilang actress at pati na rin sa mga viewers nito.”

Narito ang ilang bahagi ng speech niya nang tanggapin ang kanyang award: “GEMS, maraming-maraming salamat po sa paniniwala sa kakayahan ko bilang isang artista. Unang award ko poi to na Best Actress sa The Greatest Love po. Maraming, maraming salamat.

“Si Sylvia po ako ngayon, hindi po ako si Gloria, matatandaan ko po kayong lahat. ‘Wag po kayong mag-alala, tandang-tanda ko po itong gabing ito hanggang sa pagtanda ko… Wala po kaming ginawa sa GMO unit kundi ipakita sa inyo kung gaano kahirap magkaroon ng Alzheimer’s disease at kung gaano rin po kahirap ang mag-alaga ng pasyenteng mayroong ganitong sakit. Sana po nailalahad namin, naipapakita, naibabahagi sa inyo nang malinaw at malinis.

“Maraming blessings ang ibinigay sa akin ng Diyos-pamilya, mga anak, asawa. Pero naririyan itong The Greatest Love, lagi kong sinasabi, sa puso ko, tinatanim ko sa isipan ko, sinasabi ko sa mga anak ko, sa lahat ng blessing na natatanggap ko, walang reason para lumaki ang ulo at magbago, pero maraming reason para mas maging mabuting tao. Maraming salamat, GEMS, maraming-maraming salamat.”

Incidentally, ang anak niyang si Arjo Atayde ay nanalo rin bilang Best Actor dito sa GEMS Awards para sa mahusay na pagganap sa seryeng Ang Probinsyano. Si Coco Martin naman ay binigyan ng special award bilang Natatanging Hiyas Ng Sining Sa Telebisyon para pa rin sa Ang Probinsyano, na nanalo rin sa GEMS bilang Best TV Series.

ALAM MO NA! – Nonie V. Nicasio