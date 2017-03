MATAPOS maanakan ng amboy na singer na si Kris Lawrence ang seksing si Katrina Halili’y inabangan na ang kanilang kasal.

Almost three years old na ang offspring nilang si Katrence at puwede nang mag-flower girl, pero wala pang balita kung ikakasal ba ang kanyang parents. How sad!

KUROT LANG – Nene Riego