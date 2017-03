Kiko Estrada, kapansin-pasin ang pagiging maangas, presko at mayabang

MAY mga napapailing kay Kiko Estrada habang sumasagot sa open forum ng pelikulang Pwera Usog na showing na sa March 8 under Regal Entertainment Inc. Lumalabas na hindi marunong mag-handle at sumagot sa mga tanong. Nambabara siya at minsan walang po o opo kaya nagmumukha siyang maangas, presko, mayabang, at walang galang. ‘Yun bang parang kaedad lang niya ang kausap niya.

Dapat siguro ay mag-seminar ito sa tatay niyang si Gary Estrada o sa nanay niyang si Cheska Diaz at sa tito niyang si Joko Diaz na magiliw sumagot sa press.

Nagbubulungan ang mga kasamahan sa panulat sa estilo ni Kiko sa pagsagot.

‘Yan daw ang magiging balakid sa pagsikat ni Kiko ‘pag hindi siya marunong sumagot at rumespeto.

Isang halimbawa ay noong tanungin si Kiko kung sa lovelife ba ay nauusog din minsan?

“May ganoon ba ‘yun?Hindi naman ‘ata. Siguro, may tawag sa right love at the wrong time. Parang kanta lang.”

Right love at the wrong time…ganoon ba ang nangyari sa huli?

“Hindi ko alam. Sinabi ko lang ‘yun,” pakli niya.

Nakakaloka… ganun ba sa huli?

“Aba, ano ba ang ibig mong sabihin?,” balik tanong niya na medyo tumaas ang boses.

Right love at the wrong time?

“Ah, sinabi ko lang kasi na kung may usog sa lovelife, sinabi ko lang na mayroong right love at the wrong time siguro.”

Ikaw ba meant to be?

“Ah, ‘yung ano? Baka sinungaling mong puso..Sinegue mo ‘yung show niya, ‘di ba? Segue ko rin ‘yung huli kong show.”

Tinanong din ang male cast na paano kung mausog sila ng bading at kailangang lawayan sa tiyan para gumaling, carry ba na lawayan sila sa tiyan?

Sagot ni Joseph Marco ay okey lang sa kanya as long na may mouthwash para at least ay maging fresh ang laway na ilalagay sa kanya.

Sey naman ni Albie Casino, ”Kung ‘yun lang ang paraan para gumaling ako, eh, ‘di okey lang po sa akin ‘yun.”

Pero si Kiko inulit ang sagot na , ”Mausog na lang po siguro ako.”

Binawi niya na joke lang nang mapansin niya na tila nagulat ang press sa sagot niya at sabay sabi na feeling niya ay oo dahil wala naman daw malisya ‘yun at nailigtas naman siya ng baklang ‘yun.

Sige na nga! Kasama rin sa Pwera Usog sina Devon Seron, Sofia Andres, at ang baguhang Regal Baby na si Cherise Castro. Ito’y isang horror movie na idinirehe si Jason Paul Laxamana.

PAGIGING VOCAL SA RELASYON

NILA NI BARBIE, HULI NA

MAY point si Barbie Forteza na huli na para maging vocal si Kiko Estrada sa feelings niya sa ex niya. Wala na siyang dapat sabihin at hangga’t maaari ay ayaw na niyang pag-usapan pa.

Nagulat siya na ganoon ka-vocal si Kiko kung kailan wala na sila. Kahit ano pa ang sabihin ay tapos na.

Pero marami ang nagsasabi na mas masuwerte si Barbie dahil inamin ni Kiko. Ang tagal niyang nakarelasyon si Kim Rodriguez pero consistent siya sa pagdi-deny.

May nagtatanong na dahil ba mas sikat si Barbie kaysa kay Kim kaya inaamin niya at vocal siya?

Anyway, may horror movie na Pwera Usog si Kiko kasama sina Joseph Marco, ­Sofia Andres, Albie Casiño, Devon Seron, at Cherise Castro sa direksiyon niJason Paul Laxamana. Showing ito sa March 8.

SIYA ANG INIWAN NG AKTRES

MAY rebelasyon si Kiko Estrada na siya ang iniwan ni Barbie Forteza.

“Sino bang hindi masasaktan kapag iniwan ka ng mahal mo sa buhay?,” sey niya sa isang panayam.

Hindi niya kasalanan dahil siya ang iniwan. Pero may dahilan kung bakit iniwan siya ni Barbie. Baka nasaktan niya ito at kulang siya sa effort

Napag-alaman na mas prioridad ni Kiko ang career kaysa love. Pero sabi niya, sana ay hinintay siya ni Barbie para ibigay sa kanya ang oras na gusto niya after ng Sinungaling Mong Puso.

Anyway, happy na siya kay Barbie kahit wala silang closure. Nakapag-move on na siya.

Tsuk!

TALBOG – Roldan Castro