Angel, ‘ di totoong papalitan sa Darna

SITSIT ng aming source, si Angel Locsin pa rin ang gaganap na Darna sa pelikulang ididirehe ni Erik Matti produced ng Star Cinema.

At alam pala ito ng buong ABS-CBN kaya siguro noong tanungin si Yassi Pressman nang pumirma siya ng kontrata sa ABS-CBN ay tinanong siya kung anong pakiramdam na ikinokonsidera siyang maging Darna at natawa na lang ang leading lady ni Coco Martin sa FPJ’s Ang Probinsyano dahil alam niyang hindi mangyayari iyon.

Bagkus ay nagpasalamat pa rin siya dahil tinanong siya at naisip na puwede siyang maging Darna o maging parte ng pelikula.

Ilang beses na kasi naming sasabihin na ibibigay ang Darna project sa talent ng ABS-CBN at Star Cinema, hindi sa mga artistang may co-management, ‘di ba Ateng Maricris?

Anyway, tinanong namin ang aming source kung kailan magsisimula ang shooting ng Darna, ”as of now hindi pa alam kung kailan ang start ng shooting ng ‘Darna’ kasi puro training pa ngayon si Angel for preparation.”

Maging si direk Matti ay naghahanda na sa pre-production ng Darna dahil sabi sa amin, ”sobrang busy nina direk Erik ngayon sumasabay pa sa ‘OTJ’ (mini-series).”

Hindi pa rin nagbibigay ng official statement ang Star Cinema tungkol dito kasi nga naman baka maudlot na naman ang shooting.

FACT SHEET – Reggee Bonoan