Huwag pabulag sa kinang ng EDSA

NITONG nagdaang Sabado ang rurok ng paggunita ng mga Liberal Demoktrata sa ika-31 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution na nagpatalsik sa diktador at dating pangulo na si Ferdinand Marcos Sr.

Marami ang dapat ipagpasalamat sa kaganapang ito pero hindi tayo dapat mabulag sa kakulangan ng EDSA-PPR na iluwal ang isang lipunan na may katarungan, katotohanan, kalayaan, pag-ibig at kapayapaan, mga katangian ng inaasam na paghahari ng Diyos dito sa lupa.

May hatid na kabutihan ang EDSA-PPR sapagkat ito ang naging daan upang lumawak muli ang espasyo politikal na nagbigay sa atin ngayon ng maraming kalayaan tulad halimbawa ng kalayaan sa pamamahayag at kalayaan mula sa takot na hatid ng isang sistemang diktaduryal.

Dangan nga lamang ay hindi tayo dapat makontento sa mga nakamtan dahil habang dumadaan ang panahon ay dahan-dahan na yumayabong muli ang mga binhi ng diktadura. Dapat nating matiyagan at labanan ang mga tangka ng reaksiyonaryong ilan para bawiin ang katiting na kalayaan na ating nakamtam dahil sa EDSA-PPR.

Bukod sa pagbabantay sa ating mga nakamit ay dapat tayong kumilos upang lumawak ang nabuksang espasyo politikal at paabutin ang biyaya nito sa sistemang pang-ekonomiya at kultura. Dapat nating trabahuhin na maging makatarungan ang paghahati ng pambansang yaman, maitaguyod ang katarungang pang kalikasan at lipunan, mapayaman ang kulturang Filipino at mapatibay ang pambansang kaakuhan o national identity.

Sa kabila ng kabutihang nadala sa atin ng EDSA-PPR ay dapat din nating makita na ito ay isang proseso nang pagpapalit ng mga bantay sa nananatiling kaayusan – isang sistemang pang-ekonomiya na pabor sa matandang oligarka, isang sisteng politikal na nakadisenyo para sa mga pul-politiko at ang isang sosyo-kultura na bukod sa pagiging western oriented ay mapantakas at nakalalabnaw ng diwang makabansa.

Ang EDSA-PPR ay dapat nating sipatin at unawain sa pamamagitan ng lente ng tunay na liwanag at katuwiran. Hindi tayo dapat malinlang ng pangakong kaayusan na kapalit ang ating ka

layaan.

Ngayong dinakip na si Senadora Leila De Lima, may palagay akong hindi siya gagawa ng mga hakbang upang maantala ang pagdinig ng hukuman sa kanyang kaso. Ito na ang pagkakataon na pasinungalingan niya ang bintang sa kanya ng administrasyon.

Bilang mamamayan na may turing, dapat bantayan natin ang kasong ito upang matiyak na tanging ang katotohanan ang mananaig at hindi ang kabulaanan.

Nakikiramay ang Usaping Bayan kay Quezon City Mayor Herbert Bautista sa pagyao ng kanyang ama, ang batikang aktor at dating kunsehal ng QC na si Herminio “Butch” Bautista. Condolence Mayor Herbert.

Nakikiramay din ang Usaping Bayan sa mga naulila ni Gng. Asela Carbonel na pumanaw kamakailan. Condolence po sa inyo.

