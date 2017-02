Sofia, ‘di itinangging alam ang kimkim na galit ni Diego kay Cesar

PINAGKAGULUHAN si Sofia Andres ng entertainment press pagkatapos ng Q and A presscon ng Pwera Usog noong Martes ng gabi sa Valencia Events Place dahil sa koneksiyon nito kay Diego Loyzaga na galit sa amang si Cesar Montano.

Hindi itinanggi ng aktres na matagal na niyang alam na may kimkim na galit si Diego sa tatay niya, pero ayaw niyang magkuwento tungkol dito dahil personal ito.

Nasabi na lang ni Sofia na siguro hindi na kinaya pa ni Diego ang galit kaya sumabog na at inilabas ito sa social media. Pero wala siyang alam na gagawin ito ng aktor dahil hindi naman nagsabi sa kanya.

Nagulantang ang lahat sa mga post ng aktor laban sa ama dahil nalaman ng publiko na may malaking problema pala silang mag-ama at mga bagay na pamilya lang sana ang nakaaalam katulad ng hindi pagsuporta ni Cesar kay Diego simula noong dumating siya ng Pilipinas, pinalayas sa bahay, at pinagbintangang adik dahil ipina-drug test siya.

Bagamat may punto naman si Diego, pero mas marami ang hindi pabor sa ginawa niya dahil magulang pa rin niya si Cesar at wala siya sa mundong ito kung hindi rin dahil sa magulang niya.

Sana alam ni Diego na nasa pang-limang utos ito sa 10 Commandments na Diyos, ‘Honour thy Father and thy Mother.’

I’M ALWAYS HERE FOR HIM

Paliwanag ni Sofia sa ginawa ng kaibigan, “hindi ko po alam na ipo-post niya ‘yun, after po niyon, we talked about it mga ilang weeks noong magkita kami kasi may trabaho po kami (may teleserye silang dalawa na ayaw pa banggitin ang titulo mula sa Star Creatives).

“Masyadong intense pa po kasi siya kaya hinayaan ko munang bumaba (galit). Sabi ko lang sa kanya, nandito ako for him (Diego) to listen.

“Nandito ako para intindihin lahat ng kinikimkim niya, galit sa dad niya and I’m always here to pray na sana maayos na ang lahat. Sa tingin ko po ito lang ang kaya kong ibigay sa kanya.”

Tahimik na tao si Diego kaya inalam namin sa aktres kung paano ito magalit dahil balita namin ay grabe at talagang nagwawala.

“Hindi naman po, kapag nagagalit po kasi siya sa akin hindi niya ako kinakausap, ganoon lang po kami, tapos kinabukasan, okay na,” nakangiting sabi ng dalaga.

Walang alam si Sofia kung nagka-usap na ang mag-ama, “hindi ko po alam, hindi rin po ako nagtatanong kasi medyo sensitive about it, medyo fresh pa po, eh.”

Tinanong din ang alaga kung nagkakilala na sila ni Cesar? “Na-meet ko na po siya, maayos naman ‘yung treatment niya sa akin, kumain po kami sa house nila.”

‘DI BASAGULERO, ‘DI TOTOONG NAG-AADIK

Itinanggi naman ni Sofia ang isyung nagda-drugs si Diego dahil sabay silang nagpa-drug tests.

“Mabuti pong tao si Diego, mali lang po ‘yung image niya in front of everyone na basagulero, laging nakikipag-away, adik, I know him so much at hindi totoo. Not at all na nag-drugs siya. Kasi he lost weight kaya akala po nagda-drugs siya.

“At saka noong naggi-gym siya, sabay po kami. Tapos parati niyang nakikita sa Instagram (komento ng followers), ‘nag-aadik ka na naman’, so, nahu-hurt po siya kaya he’s doing everything to prove them (netizens) wrong.

“Pero iyon talaga ang ina-accuse sa kanya (Diego) ng mga tao, I can prove to you guys na hindi talaga siya ‘yung masamang image na nasa utak ng tao. Hindi po siya ganoon,” pagtatanggol ng dalaga sa aktor.

At pinalalakas ni Sofia ang loob ng binata at hindi puwedeng pareho silang mahina dahil baka kung anong mangyari.

”He’s better right now, siyempre mga mahal niya sa buhay sinusuporthan siya maski na anong mangyari kasi hindi naman po namin siya pinababayaan,” sabi pa ng dalaga.

At dahil super-close friends ang dalawa ay tinanong namin kung nag-celebrate sila ng Valentine’s Day noong February 14.

“Wala po, hindi kami lumabas kasi may work po, nag-guest po ako sa ‘Showtime’ at kasama ko po ang family ko after the show,” kuwento ng dalaga.

TUNAY NA ESTADO NG RELASYON

Ano na ba ang estado ng relasyon nina Sofia at Diego? “Magkaibigan po.” Napangiti kami sa sagot niya sabay tanong ng, ‘bawal pa ba ninyong aminin na kayo na?’

Napatitig sa amin si Sofia at sabay hawak sa hita namin at nakuha na namin ang ibig niyang sabihin.

Anyway, sa pelikulang Pwera Usog ay gagampanan ni Sofia ang karakter na Jane na isang millennial na may prank channel sa internet. Brat at may kinikimkim na galit sa ama at para mapansin ay gumawa ng kalokohan sa internet na naging mitsa ng kapahamakan nilang magkakaibigan.

Nabanggit ni Sofia na naka-experience na siya ng kababalaghan at naikuwento niya ito kay Direk Jason Paul Laxamana na siyang direktor ng Pwera Usog produced ng Regal Entertainment kaya naniniwala ang aktres sa salitang ‘pwera usog.’

Makakasama rin ni Sofia sina Joseph Marco, Devon Seron, Cherise Castro, Kiko Estrada, Rommel Padilla, Albie Casino, Eula Valdez, at Aiko Melendez at mapapanood na ito sa March 8 nationwide.

FACT SHEET – Reggee Bonoan