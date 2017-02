Bloggers press corps binuo ng Palasyo

MAKARAAN ‘makipagsalpokan’ sa mga reporter sa Palasyo at Senado, plano ni Communications Secretary Martin Andanar na magtayo ng isang organisasyon na gaya ng isang press corps para sa pro-administration bloggers.

Sa isang draft memorandum kahapon, na ipinamahagi sa Malacañang Press Corps (MPC), ipinanukala ni Andanar na magkaroon ng “social media press corps” na bubuuin ng online propagandists na nangampanya para kay Pangulong Rodrgio Duterte na kokontrolin ng Presidential Communications Operations Office (PCOO).

“Given the exponential growth of social media and the significant increase in use of social media tools, it is imperative for government to recognize and consider social media, alongside traditional media channels, in developing its communications strategy,” ani Andanar.

Ang mainstream media na karaniwa’y binubuo ng TV, radio, print at online news website ang tradisyonal na ikinokonsidera bilang fourth estate, para kay Andanar, ang social media bloggers ang “collective voice of the citizenry.”

Kapuna-puna ang mga blogger na nagha-hangad na magkaroon ng social media press corps ang actual bloggers na madalas manira sa mainstream media, karaniwan sa kanila ang murahin at alipustahin ang mga mamamahayag dahil sa mga kritikal na pag-uulat tungkol kina Pangulong Duterte at Andanar.

Bago manumpa si Pangulong Duterte noong 30 Hunyo 2016, tinangka ni Andanar na kombinsihin ang mga miyembro ng Malacañang Press Corps (MPC) na gawin miyembro ang bloggers.

Sa memorandum, nagtakda ng mga espesipikong patakaran si Andanar na ang mga miyembro ng bagong press corps ay dapat ibahagi ang mga pahayag ng gobyerno at iwasan ang pagbatikos sa pamahalaan.

“(Among their responsibilities is to) post, share and disseminate on his/her or their social media page, blog or website, the press releases and other news information issued by the PCOO,” anang memo.

“Applicant [sic] must not be involves in prosecuting any claim against the government,” atas sa memo.

ni ROSE NOVENARIO