Apo Whang-Od, idolo at fan ni Coco Martin

NAKATUTUWA ang larawang nakuha namin na ipinadala ng isang kaibigan. Iyon ay ang larawan ni Apo Whang-Od na nakasuot ng T-shirt na may mukha ni Coco Martin.

Napag-alaman naming idolo ng living legend at natitirang mambabatok (traditional Kalinga tattooist) ang actor. Katunayan, hindi ito natutulog o bumibitaw sa panonood ng FPJ’s Ang Probinsyano hangga’t hindi natatapos ang teleserye.

Si Apo Whang-od ay mula sa Buscalan, Tinglayan, Kalinga at siya na lamang ang natitirang nagta-tattoo gamit ang tinik ng puno ng pine at abo mula sa uling o kahoy na pinaglutuan niya.

Madalas nang nagkakasakit si Whang-od ayon na rin sa Maoy Mountaineers (Mountaineers Our Yield) na nagkaroon ng medical mission sa lugar ng magaling na mambabatok noong February 18.

Matagal na pa lang hiniling ni Apo Whang-od na makita si Coco na agad namang tinugunan ng actor. Hindi pa nga lang sila personal na nagkikita pero kinausap na ito at nagpadala na ng regalo ang aktor.

Sa pakikipag-usap namin sa manager ni Coco sa pamamagitan ng Facebook Messenger, sinabi sa amin ni Biboy Arboleda, last year pa may komunikasyon sina Coco at Wang-od.

“Hindi pa lang sila nagkikita dahil sa rami ng schedule ni Coco, hindi pa siya makaakyat doon. And Lola is too old to travel going to Manila. Coco sent her his video message and gifts. . And she sent Coco a balisong gift,” ani Mother Bibs (tawag kay Biboy).

“Last year pa si Coco nag-start ng relationship with Lola, late na lang masabi ýung iba,” paliwanag pa ng manager ng actor.

