Xian at Kim, namundok noong Valentine’s day

UMAKYAT pala ng bundok si Xian Lim at ang rumored girlfriend niyang si Kim Chiu noong Valentine’s Day.

Pumunta sila sa Mt. Pinatubo para sa isang adventure. Sa Capaz, Tarlac ang meeting place nila at sinundo sila ng 4×4. Dinaanan nila ‘yung lahar papunta sa simula ng camp. Mga two hrs. ‘yung pag-akyat ng bundok. Kuwentuhan sila at walang signal.

Mga mountain climber ang kasama nila. After that, tumuloy sila sa Deca WaterPark sa Clark para mag-wake board at magpagpag ng lahar na kumapit sa kanila.

Hanggang ngayon ay wala pa ring pag-amin sina Xian at Kim.

Sey ni actor, may tamang panahon para umamin at kung ‘yung label lang ang hinihintay ng netizens.

Napapanood ngayon si Xian sa seyeng A Love To Last.

TALBOG – Roldan Castro