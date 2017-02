DPWH district engr sobrang siba sa kitaan

THE WHO si Department of Public Works and Highways (DPWH) assistant district engineer sa isa sa dalawang district ng Rizal ang dinaig pa yata si Satanas sa kasuwapangan dahil hindi ubra sa kanya ang pakurot-kurot lang na takits.

Ayon sa ating Hunyango, dala-dala raw lagi ni Sir ang krus mapa-opisina man o kahit saan man samantala sukang-suka na ang mga contractor na nakikipagtransaksiyon sa kanya dahil ang gusto niyang kita ay hindi porsiyentohan kundi isang buo!

Ang style raw nitong si Kumag ay kokontratahin na niya ang contractor na kanyang target kotongan at saka io-offer agad ang tatlong proyekto pero sa kanya ‘yong isang proyekto bilang kanyang kita.

Napag-alaman pa natin na kaya raw ganoon kalakas ang loob makipag-deal ni Assitant D.E., ‘e dahil kakutsaba raw niya ang kanyang District Engineer na isa rin bogak!

At kaya pala magkakontsaba ang dalawang opisyal ay sa dahilang classmates sila sa sabungan at dumarayo pa sa lalawigan ng Tarlac para hindi mabulgar ang limpak-limpak na salaping kanilang winawaldas.

Kaya naman no wonder kung bakit ilang panahon lang ay uka-uka na ang mga kalsadang nasasakupan ni Sir kasi tinaba-ngan ng mga contractor ang timpla ng semento at aspalto dahil tinitipid nila ang budget para kumita.

DPWH Secretary Mark Villar, pakisemento mo nga o aspalatohin ang mukha nitong si Assitant District Engineer isama mo na rin si District Engineer!

Kilalalanin kung sino si Assitant District Engineer na may dalang Krus!

THE WHO? SCANDAL – ni Jethro Sinocruz