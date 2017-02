Daddy ni Angel, nakapagpu-push up at malakas pa ang pandinig sa edad 90

POST ni Angel Locsin sa kaarawan ng amang si Ginoong Angel Colmenares noong Sabado, ”to the best dad in the world: thank you for being there for me, and for urging me to be better and fight harder. I wouldn’t be who I am without your kind words and wise guidance. Happy 90th Birthday, Daddy!”

Binigyan ng birthday party ng magkakapatid na Colmenares ang kanilang ama na ginanap sa The Blue Leaf Cosmopolitan, Libis Quezon City noong Sabado pero ang tunay na kaarawan ni Daddy Angel ay noong Biyernes, Pebrero 17.

Marami ang humanga na umabot na sa 90 years old ang ama ng aktres dahil sa mga nangyayari ngayon ay bihira na ang tumatagal sa ganoong edad.

Bukod dito ay maganda ang pangangatawan ni Daddy Angel at pati tindig ay maganda rin kaya tinanong namin ang isa sa kapatid ni Angel na si Ella Colmenares-Sabino kung ano ang pagkain at vitamins nito?

“Hindi kasi kumakain ng pork si daddy kasi Sabadista siya. Hindi rin kumakain ng marami sa gabi at mahilig siya sa prutas. Nag-e-exercise siya regularly, nagsu-swimming siya, jogging in place, stationary bike, push ups lahat from head to toe, nagpapa-araw every morning habang nag-e-exercise.”

Ay grabe Ateng Maricris, kaya ba natin ang disiplinang ito?

Kaya naman hanggang ngayon ay malinaw pa rin ang pandinig ng tatay nina Angel at ramdam din niya kung may problema ang mga anak lalo na ang anak niyang nasa showbiz.

FACT SHEET – Reggee Bonoan