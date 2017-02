Eddie Garcia, kailan babalik sa AP?

Anyway, tinanong kami ng kasama namin kung hindi na babalik ang karakter ni Eddie Garcia bilang si Don Emilio Syquia na nagkaroon ng car accident base sa balita. Sabi namin, nagpapagaling pa.

Oo nga naman kailangang bumalik si Don Emilio bilang lolo ni Joaquin Tuazon (Arjo Atayde) dahil hindi kompleto ang istorya kung wala siya bilang isa sa kaaway ni Cardo.

As of this writing ay patuloy pa ring namamayagpag sa ratings game ang FPJ’s Ang Probinsyano at ilang programa na rin ang tumapat dito pero hindi nagtagumpay.

FACT SHEET – Reggee Bonoan