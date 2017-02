Ang aming pakikiramay sa pamilya Bautista

OUR sincere condolences to Quezon City Mayor Herbert Bautista, at sa mga kapatid niyang sina Harlene at Hero. Masakit pero life must go on.

Namatay ang kanilang beloved father, Herminio “Butch” Baustista last Tuesday morning. Artista rin si Butch at lumabas sa mga pelikulang pinagbidahan ni late Fernando Poe Jr..

Markado ang kanilang grupo sa showbiz world, ang Lo’ Waist Gang na halos nagpagiba sa takilya ng sinehan na pinaglabasan noon. During that time, hindi pa uso ang maramihang theater na pinaglalabasan ng mga local movie. Bukod kina FPJ at Butch, miyembro rin ng Lo’ Waist Gang sina Boy Sta. Romana, Boy Francisco, Zaldy Zhornack, Bobby Gonzalez, Mario Antonio, Berting Labra, at Tony Cruz, na isa sa pinaka-magaling na dancer during their time.

Ang leading lady nito kung tama ang aming tanda ay sina Corazon Rivas, na si Pablo Santiago ang nagdirehe. Sa mga binanggit na Lo Waist Gang, parang namahinga na sila sa piling ng Panginoong Diyos. Nakalulungkot pero part ng buhay ang kamatayan, kaya eternal rest grant unto them specially sir Butch. And let perpetual light shine unto them. May their souls rest in peace! Amen.

NO PROBLEM DAW – Letty G. Celi