NBA players of the week: James, naghari sa East; Griffin, West inangkin

PINANGALANANG National Basketball Association (NBA) Players of the Week sina LeBron James ng Cleveland Cavaliers at Blake Griffin ng Los Angeles Clippers para sa nakalipas na linggo.

Kinarga ni James sa kanyang mga numerong 25.5 puntos at 11.3 assists at 5.3 rebounds ang Cavaliers tungo sa 3-1 baraha upang isubi ang parangal na Eastern Conference Player of the Week.

Kinatampukan ito ng pambihirang pabandang tres ni James sa huling 0.3 segundo upang dalhin sa overtime at maitakas ang 140-135 panalo sa Washington.

Nagtapos siya ng 32 puntos at career-high na 17 assists sa panalo upang masolo ang East sa 37-16 baraha.

Inangkin ni Griffin ang trono sa West matapos dalhin sa 2-1 baraha ang Clippers sa likod ng kanyang 26.0 puntos, 10.3 rebounds at 8.0 assists.

Bagamat iniinda ang pagkawala ng star point guard na si Chris Paul, napanatili ni Griffin ang Clippers sa 34-21 marka upang mapatatag ang kapit sa ikaapat na puwesto sa Western Conference. (JBU)