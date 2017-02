Aiko, ‘di na naman kinakausap ni Jomari

ACHIEVER!

Sa panibagong award niya sa Gawad Tanglaw as Best Supporting Actress para sa ginampanang papel sa Iadya Mo Kami, excited na naman ang BG Productions International ni Madam Baby Go na ihatid ang kasunod na proyekto ni Aiko Melendez with Polo Ravales, Nathalie Hart, at Rico Barreira with James Robert.

Tuwang-tuwa naman si Aiko sa pagsasabing siya ang baby ni Madam Baby at talaga namang nagsisilbi na siyang lucky charm sa produksiyon nito.

Sa nasabing proyekto, mga magulang sila ni Polo ng baguhang si James. Mga OFW sila na nagtatrabaho sa magkaibang bansa kaya wala sa anak ang focus nila.

Hanggang sa mabahala sila ng problemang sinuong ng anak nang ma-involve ito sa isang sex scandal na kumalat sa internet.

Dahil nag-aartista na rin ang anak nila ni Jomari Yllana na si Andre na lumalabas na sa The Greatest Love, it looks like inihahanda na ang mas malalaki pang proyekto para sa binata.

Ang usapan, James was required by direk Neal ‘Buboy’ Tan na sumailalim sa ilang frontal nudity scenes (para sa international version nito sa festivals abroad) ang naturang baguhan na of age na naman para mapagawa ang nasabing eksena. Kaya ang tanong kay Aiko eh, kung sakaling dumating in the future ang ganoong offer sa anak mula sa isang malaking produksiyon na maayos naman ang istorya eh, tatanggapin ba niya?

“Gusto mo ‘Nay, ngayon pa lang himatayin na ako?”

Hindi naman daw niya nakikitang aabot ang ganoong offer kay Andre dahil ibang landas naman sa larangan ng pag-arte ang babagtasin nito. At wala rin naman daw problema kung isa sa mga araw na ito eh, magsama-sama sila nina Jomari at Andre sa isang proyekto.

‘Yun nga lang daw, “Nay hindi na naman ako kinakausap ng alaga mo. Hindi sinasagot ang mga text at tawag ko. ‘Am sure alam mo ang dahilan. Mamatey?”

Oo, maski ako wala pang communications kay Konsehal. Ang alam ko lang, may pinagkakaabalahan itong mahalagang bagay. Lovelife ba ito?

“Ikaw ang nagsabi niyan ‘Nay!” At siya naman eh, single na uli and very much ready to mingle.

Puwede bang mag-”balatkayo”?

HARDTALK – Pilar Mateo