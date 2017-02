Kuya Boy, naloka kay Vice

NAKAKALOKA talaga ang Tonight With Boy Abunda na daily evening show ni Boy Abunda. The best part ng show ay ang sinasabi nilang fast talk.

Lately, nag-guest si Vice Ganda who’s promoting his big concert sa Araneta.

Ani Vice, mas gusto niya ang lights off at walang pinipiling oras ang pakikipag-sex.

Pero ang ikinaloka namin at ikinatuwa ay ang sagot niya sa tanong na ‘kung ikaw ay isang sex position, ano ka?’

“Teach me how to doggy! Bwahaha!,” ani Vice.

‘Yan ang gusto ko kay Vice. Natural at totoo! Bakit ba! Diva Vice Ganda! Tawang-tawa talaga si Tito Boy sa kanya ganoon din kami!

Bongga hindi ba!

REALITY BITES – Dominic Rea