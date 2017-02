Julia, happy sa pag-aalaga ng Kapamilya

ISANG taon at kalahati rin ang itinagal ng seryeng Doble Kara sa ere. Kaya naman ibinigay na ng Kapamilya Network ang titulong Daytime Drama Queen kayJulia Montes dahil sa consistent top rating ito.

Emosyonal na nagpasalamat si Julia sa mga katrabaho at manonood na tumangkilik ng serye.

Para naman tuldukan ang mga napabalitang lilipat na sa Kapuso Network ang aktres na sinabi pa ngang magiging bahagi ito ng Encantadia, nagsalita na ito.

“Hindi po totoo. I am very happy sa management ko rito. In fact, may next project na nga po. Surprise muna ngayon.”

YUN NA – Mildred A. Bacud