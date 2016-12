Solenn, excited nang maging true sister si Anne

“MARAMING ham ang gawa lang sa mga pinagtagpi-tagping cuts ng pork. Tapos pinagsasama-sama lang. It turns me off. Hindi ganoon ang CDO Holiday Ham,” sabi ni Solenn Heussaff.

Kaya pala ang CDO Holiday Ham ang official ham na natanggap ng buong showbiz ngayon at pinakamabenta rin sa groceries at supermarkets.

Sabi pa ni Solenn, ”Holiday Ham has no extenders. See it for yourself. Makikita niyo na wala itong patches. Madali itong i-slice. At dahil wala itong extenders, it is naturally-flavorful and juicy.”

Ang Holiday Ham by CDO Premium ay gawa sa one real and whole boneless meat mula sa pigue ng baboy, ang premium cut at best part ng pork para sa mga hamon.

At dahil nahihilig na rin si Solenn magluto ngayon, gusto niyang matuto ng mga bagong recipe, ”mahilig akong magluto at ako talaga ang namimili ng groceries ko. Never akong nagpabili sa iba. Mas maganda ang preparation kapag ikaw ang personally na pumili ng pagkain mo.

“When I’m not working, mas gusto kong magpahinga, nasa bahay lang, nagpi-paint or nagluluto. Those are the things that I enjoy doing.”

Samantala, sa nakaraang marriage proposal ni Erwan Heussaff kay Anne Curtis na ginanap sa Central Park, Manhattan New York ay si Solenn ang unang nakaalam sa gagawin ng kapatid at siyempre, tuwang-tuwa siya dahil matagal na rin naman niya itong inaasahan.

Nang huling makatsikahan namin noon si Solenn ay tinanong namin kung kailan mag-aasawa si Erwan pero kaagad niyang sinabing bata pa ang binata at dapat mauna raw muna siyang magpakasal.

Kaya ngayong Mrs. Nico Bolzico na si Solenn ay looking forward na siya sa pagpapakasal nina Erwan at Anne na excited din dahil magiging true sisters na sila.

FACT SHEET – Reggee Bonoan