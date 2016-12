Kitkat, bagong blessing ang nasungkit na Best Actress

“SOBRA pong nagulat ako, kasi talaga pong hindi ko ine-expect. Kasi po first time ko and iyong mga kalaban ko mga batikan at bigatin na talaga sa teatro,” ito ang pahayag sa amin ni Kitkat nang naahuntahan namin siya last week.

Nanalo ang versatile na comedienne/singer sa Aliw Awards noong katapusan ng November para sa musical play na D.O.M (Dirty Old Musical).

Dagdag pa niya, “Sobrang masaya na nakita po iyong kinang ko sa pag-arte na pinaghihirapan ko po talaga. Na hindi lang basta komedyante, kundi magaling na actress. Naitanong ko pa nga po kung inuuwi iyong trophy, kung sa akin na. Kasi, sobrang di ako makapaniwala… nakakanginig po sobra. Muntik pa akong madapa pag-akyat sa stage, hahahah!”

Ang Dirty Old Musical ay ukol sa isang all male group band noong 80’s na nagkaroon ng one time big time hit at nagkawatak-watak. Ngayong sila ay nasa liyebo singkuwenta na, magkakaroon sila ng one time concert para sa isang kasamang may karamdaman. Bukod kay Kitkat, tampok dito sina John Arcilla, Nonie Buencamino, Ricky Davao, Robert Seña, Michael Williams, Ima Castro, at iba pa.

First stage play mo ito, tapos may award ka agad. Sa tingin mo maraming blessings talaga ang taong 2016 sa iyo?

Sagot ni Kitkat, “Opo super blessed po talaga this year. Lahat ng tao kahit si Vice Ganda, sabi kabog daw at kahit first theatre play, may award agad. Super blessed na talagang unang-una iyong ibinigay pa lang sa akin na talent na halos lahat kaya kong gawin, e. Tapos ay na-recognize pa at hindi lang basta-basta, Best Actress pa!” nakatawang saad pa niya.

Pahabol pa ng Kapamilya aktres, “Siyempre pati teleserye ay this year din po pumasok at super taas ng ratings,” wika pa ni Kitkat patungkol sa TV series nilang Langit Lupa na tinatampukan nina Yesha Camile, Xia Vigor, Jason Abalos, Yam Concepcion, Patrick Garcia, Ellen Adarna, Alessandra de Rossi, Boboy Garovillo, Jairus Aquino, Sharlene San Pedro, at iba pa.

Inusisa rin namin si Kitkat kung kailan ulit ipapalabas ang DOM?

“May re-run po ang DOM ng January 19, 20, 21 at January 26, 27, at 28. Iyong January 21, kami po ni Ima Castro ang producer kaya todo lako ng mga tickets kami, hahahah! May panlaban at pangbenta na, lalo kasi at nanalo po ako ng Aliw award,” nakatawang banggit pa niya.

Early next year ay mapapanood din si Kitkat sa pelikulang Extra Service. Ano ang masasabi niya sa pelikulang ito?

“Dapat po kasama rin sa MMFF, pero baka January na lang po iyong Extra Service starring Arci Munoz, Coleen Garcia, at Jessy Mendiola.

“Ako po rito si Beverly, isang tomboy na kontrabida ng tatlo… Iyon po ay kakaibang experience rin po para sa akin. Bukod sa gusting-gusto ko pong maging kontrabida, e tomboy pa ito hahaha! Ang hirap mag-astang tomboy at palakihin at pababain ang boses especially super kikay ako at matinis ang boses. Tapos, may action pa na suntukan, saksakan, etcetera hahahah!

“Kaya po excited na rin talaga ako dun sa movie, kakaibang Kitkat naman ang makikita po roon,” masayang saad pa niya.

ALAM MO NA! – Nonie V. Nicasio