No parking sa Metro Manila (Silver bullet ni Sotto sa trapiko)

MAY solusyon si Senador Vicente Sotto III sa problema ng trapiko — at hindi ito pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa Kapihan sa Manila Bay media forum sa Café Adriatico sa Malate, Maynila, ipinaliwanag ni Sotto na mahalagang mapagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang pag-alis ng lahat ng obstruksiyon o balakid sa mga kalsada bilang bahagi ng solusyon sa lumalalang problema sa trapiko kabilang ang pagbabawal na pumarada sa mga pangunahing lansangan.

“I have the proverbial silver bullet to solve the problem. Declare all streets a ‘no-parking’ zone,” idiniin ng majority floor leader ng Senado. “This will drastically reduce metro traffic.”

“Declare Metro Manila a no-parking zone. I think you will remove a big portion of vehicles passing through EDSA,” dagdag ni Sotto.

Sinabi ng senador na mas magiging madali ang pagpa-patupad ng ‘no-parking’ kaysa mga naunang pamamaraan na isinagawa ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA), tulad ng odd-even o carpooling scheme.

Bilang reaksiyon sa nasabing panukala, nagsabi ang hepe ng Highway Patrol Group (HPG) na si Chief Superintendent Arnold Gunnacao na posibleng maging ‘viable solution’ ang itinutulak na proposal ni Sotto.

“If all our arteries, all our streets are cleared from all illegally parked vehicle, then true enough there will be smooth flow of traffic,” ani Gunnacao.

