Tanner, mas malakas ang dating kaysa kay Luis

MUKHANG mali nga ang kanilang hula, dahil sa nakikita namin, mukha ngang mas napapansin ng fans ngayon si Tanner Mata kaysa kay Luis Hontiveros sa kanilang sinalihang reality show. Una, siguro dahil mas malinis ang image ni Tanner, si Luis naman kasi ay nasangkot sa isang internet controversy ilang panahon lamang ang nakararaan. Bagamat wala namang pag-amin na siya nga iyon, wala naman siyang naging denial.

May nagsasabi pang si Tanner naman kasi ay nagsimula bilang isang professional model, samantalang si Luis ay nagsimula sa isang bikini contest noong araw. Kaya nga sinasabi ng marami na by comparison, lamang talaga si Tanner kay Luis.

Kaya lang, hindi naman natin masasabi kung mananatili ngang ganyan ang sitwasyon. Basta sa ngayon, lumalabas na ganoon nga. Mukhang mas maraming fans si Tanner, at mas mukhang may maaabot kung pipiliin niyang magkaroon ng isang showbiz career later on.

Pero kung makapapasok nga si Tanner at maging si Luis sa showbiz, ano na kaya ang mangyayari sa iba nilang stars na kung sabihin nga ng ilan ay mukhang “malalaking hipon”. Sugpo ba iyon?

HATAWAN – Ed de Leon