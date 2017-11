All-out war vs CPP-NPA-NDF idineklara ni Duterte

IDINEKLARA ni Pangulong Rodrigo Duterte ang all-out war laban sa New People’s Army kahapon.

Sa kanyang talumpati sa programang “Isang Pagpupugay sa Huling Tikas Pahinga” sa Bonifacio Global City sa Taguig City, sinabi ng Pangulo, inutusan niya si Presidential Adviser on the Peace Process Jesus Dureza at government chief negotiator at Labor Secretary Silvestre Bello III na abisohan ang matataas na pinuno ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) na nakabase sa The Netherlands na tinuldukan na niya ang usapang pangkapayapaan sa komunistang grupo.

Giyera na lang at hindi na peace talks ang isusulong ng administrasyong Duterte sa CPP-NPA-NDFP kaya kailangan niyang palakasin ang Armed Forces of the Philippines (AFP).

“As of yesterday I have decided to cut talks with NPAs. Sinabi ko kay Dureza pati kay Bello, you tell the guys there sa Netherlands, I’m no longer available for any official talk. Giyera na lang tayo. So I have to build a strong army,” anang Pangulo.

Inamin ng Pangulo na ang pakikipag-alyado niya sa mga rebeldeng komunista noong alkalde pa siya ng Davao City ay pamomolitika lang.

Kahit sino aniyang lokal na politiko ay napipilitan makipagma­butihan sa mga rebeldeng komunista para makahakot ng boto.

“Magprangkahan lang talaga, boto ‘yan. On the local level, boto ‘yan. So if you have the support of the guys there, on all probability, you’ll have the edge,” anang Pangulo.

Iba na aniya ang sitwasyon niya bilang Pangulo ng bansa, hindi na niya kayang ibigay ang mga hinihingi ng NPA sa kanya bukod pa sa hindi humihinto ang mga rebelde sa pag-atake sa mga tropa ng pamahalaan.

“Pero noong Presidente na ako at marami na silang hinihingi na hindi ko naman kayang ibigay because it is not mine to give and since they are very unreasonable at sabi ko, ‘yung…stand down, hindi naman nasusunod. Inambus (ambush) nila ‘yung pulis in Mindanao tapos pati ‘yung bata na four months old, tinamaan kaya napundi talaga ako,” dagdag niya.

Nauna nang sinabi ni Duterte na idedeklara niyang terrorist organization ang CPP-NPA-NDFP dahil sa walang tigil na pamamaslang, paninira at panununog sa mga ari-arian.

(ROSE NOVENARIO)