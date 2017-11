Paolo Ballesteros ngarag sa sagad-sagarang pagtatrabaho pero hindi nagrereklamo!

LAGARE talaga si Paolo Ballesteros lately. Imagine, he’s doing three movies, apart from his two regular TV shows.

Nakapapagod daw talaga ang maglagare from one set to another, tapos here comes another project. Minsan daw, nakalilimutan na niya kung anong movie ang gagawin niya.

But he doesn’t any reason to complaim. After all, these are blessing from Above.

Admittedly, Paolo is the much sought-after comedian this side of Hollywood. Imagine, apart from Eat Bulaga and The Lolas Beautiful Show, he’s busy with three movies no less. Namely: Barbi D’Wonder Beki, Trip Ubusan: The Lolas Vs. Zombies, at Amnesia Love.

“First time na nangyari sa akin ang ganito ka-ngarag na schedule,” he quipped, “pero ‘di naman tayo nagrereklamo.

“Maraming artista ang walang work, dapat thankful ako na nandiyan ang trabaho sa akin parati.

“Natuto na akong huwag mag-complain dahil ayokong bawiin ni Lord and mga blessings na ito.

“Kaya maging thankful tayo parati, ‘di ba?

“Hindi araw-araw ay Pasko.

“May time na mawawala ang mga ito, pero kahit gayon pa man, magpasalamat pa rin tayo,” asseverated Paolo when interviewed at the grand presscon of the movie Trip Ubusan that was held at Matrix Creation Events Venue in Quezon City last November 14.

Compared to Jose Manalo and Wally Bayola, he’s the one that’s much sought-after.

Imagine, halos magkakasabay niyang ginawa ang Trip Ubusan and his solo project Barbi D’Wonder Beki.

Not to mention his shooting sched for Amnesia Love.

Lately, sa car na lang daw siya halos natutulog dahil sa magkakasunod na shooting sched niya.

Uuwi lang daw siya para kumuha ng damit at ibang make-up. Since wala raw siyang alalay at driver kaya siya pa ang magda-drive papunta sa locations.

On top of that, siya pa rin ang magme-makeup sa sarili para pagdating sa set, he’s ready na to shoot kahit ngarag na siya.

At this point, ang wish raw niya’y makapagpahinga naman dahil ilang buwan na raw siyang kulang sa tulog.

“Kasi minsan uuwi lang ako para matulog nang konti,” he averred. “Pero magigising ulit ako para mag-prepare sa susunod na shooting.

“Minsan nakakalimutan ko na kung anong movie ba ang gagawin ko. Nalilito na rin ako minsan!” he said with a laugh.

Blessing rin daw kay Paolo ang naipatayo niyang dream house at lahat ng kanyang pagpapagod ay para sa anak niyang si Keira Claire.

“Basta para sa anak ko, kahit wala nang tulug-tulog!” he intimated. “Minsan sinasabihan ako ng anak ko, ‘Papa, rest ka naman.’ Alam mo na naglalambing siya.

“Siyempre, gusto ko rin na magpahinga and spend quality time with her.”

Basta’t matapos raw lahat ng kanyang commitment, he and his daughter is going on a vacation.

SIPSIPERA SA PMPC!

Hahahahahahaha! Sa presscons ng cheap na silahis, karamihan sa invitees ay PMPC members.

Pa’no, nagsisipsep sa PMPC para sa kanyang mga projects on national television. Hahahahahahahahaha!

Plastikada ang nasabing bisexual, kahit galit siya sa ‘yo, nakangiti pa rin in the event that you two would meet.

Parehong-pareho sila ng unanong si Tisya Gabi na saksakan din ng kaplastikan sa katawan at kuno-kuno ay wholesome ang personalidad pero saan ka, plastikadang numero uno.

‘Yuck!

Palibhasa’y na-overwhelm sa kanyang posisyon sa kompanya nilang All Magic & No Star. Hahahahahahahahaha!

Anyway, alam n’yo bang taga-clippings lang pala ng kanilang mga publicity ang dating work ng nasabing unano?

Yes, Petullah, taga-clippings lang ang bonzai na babae ng write-ups ng kanilang talents.

Pero dahil magaling magsipsep, she was able to hitch her wagon to a star and has become the cheap muchacha of their talents.

Cheap muchacha of their talents raw, o! Hahahahahahahahahaha!

No wonder, kapit na kapit sa kanyang position ang bonzai muchacha. Kapag nalaglag nga naman siya sa pagiging ayudante ng mga talents nila, where would she be? Harharharharharhar!

Classic ang eksena ng chipipay na babaeng ito sa Regal Films. Talagang nakatatawa siyang tingnan habang pawisang-pawisang inaalalayan ang kanyang mga alaga.

Hahahahahahahahahaha!

Muchacha lang naman talaga siya dahil mukhang wala namang ibang talent. Ni hindi ko yata marinig na umi-Ingles ang muchacha dahindi hindi naman yata nag-aral.

‘Di raw naman yata nag-aral daw, o! Hahahahahahahaha!

Cheap!

Bagay nga sila ng sipsiperang silahis na ang main preoccupation ay magsipsep sa PMPC members na tulad ng sinabi ko ay paborito niyang sipsipan dahil in charge sila sa pagbibigay ng awards.

How gross! Hahahahahahahahahaha!

Kaya one of a kind ang dalawa na pagsisipsep ang number one pre-occupation.

How cheap can you get! Hahahahahahahahahahahahahahaha!

‘Yun nah!

And with that, ito po ang Kuya Pete ninyo na nagsasabing, Christopher, my son, I love you very, very much, my love for you goes beyond eternity.

Adios. Mabalos. I always need you, Nhong!

BANAT

ni Pete Ampoloquio, Jr.