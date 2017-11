Diet ni Piolo, nasira  dahil sa Takoyaki ng Omotenashi

NAKATUTUWA ang kuwento ng may-ari ng Omotenashi Japanese Restaurant na matatagpuan sa 2nd floor, Haven Bldg., Congressional Ave. Extension, Culiat, Tandang Sora, Quezon City, ukol kay Piolo Pascual.

Ayon kay Leng Borres, may-ari ng Omotenashi, minsang natikman ni Papa P ang kanilang Takoyaki nang mag-cater sila sa ASAP ng ABS-CBN. Hindi napigil ng actor na magpakuha pa ng dagdag at magpabili sa kanilang restoran.

Kaya naman sabi ni Piolo, nakasisira sila ng kaniyang diet. Pero sa tuwing gustong mag-cheat day ni Papa P., kasama ang nasabing Japanese food sa lagi niyang request.

Masarap naman kasi talaga ang kanilang Takoyaki na gawa sa taro at pugita with matching fish flakes.

Hindi lang si Papa P ang naloloko sa sarap ng mga Japanese food sa Omotenashi. Maging si Gabby Concepcion ay madalas ang pagdaan sa kanilang restoran para magpabili ng Tenashi Maki. Ito rin ang paborito nina Agot Isidro, Enchong Dee, at Arjo Atayde.

Maging sina Maja Salvador ay madalas sa Japanese restoran at paborito naman niya ang Dragon Roll.

Favorite Japanese restoran din iyon nina Martin del Rosario at Jeffrey Santos.

Hindi naman kataka-taka dahil kami man, sobrang nasarapan sa mga authentic Japanese food na inihain sa amin ni Mommy Leng. Sabi nga ng ibang kasamahan sa panulat, ‘it melts in your mouth’ ng mga iba’t ibang klaseng maki na ipinatikim sa amin tulad ng Kani Mango Taco, Kani Tamago Maki, Dynamite Aburi, Salmon Aburi, Scallops Aburi, Mix Nigiri Aburi, Ebi Tempura Maki, Dragon Roll, Shake Spicy Maki, at Tenashi Maki.

Masasarap din ang kanilang Prawn Miso Salad, Supaishi Salad, Salmon Tatake Salad at ang mga ramen na Seafood, Shoyu Ramen.

Maging ang kanilang Chicken Teriyaki ay panalo sa sarap. Kaya kung hanap ninyo ay authentic Japanese resto, go na kayo sa Omotenashi dahil bukod sa mura na, masarap pa.

Ang Omotenashi ay mula sa salita ng Nihongo na ang ibig sabihin ay highest level of hospitality and service. Kaya naman ito ang ibinibigay din ng Omotenashi Japanese Restaurant.

Noong Hunyo lamang binuksan ang Omotenashi sa Congressional at magkakaroon na rin sila ng branch sa ABS-CBN soon.

HEAVEN,

SUNOD-SUNOD

ANG BLESSINGS

MASAYA at nagpapasalamat si Heaven Peralejo sa tiwalang ibinigay sa kanya ng BNY Jeans.

Sa launching ng BNY Jeans sa kanilang dalawa ni Andre Yllana bilang ambassadors, sinabi ni Heaven na, “I’m aware that they strictly choose their ambassadors that’s why It’s a great honor and privilege.”

Bukod sa bagong endorsement, sunod-sunod din ang blessings at opportunities na dumarating kay Heaven tulad ng Wansapanataym kasama si Janella Salvador, ang Wansapanataym Presents: Jasmin’s Flower Powers ng ABS-CBN at ang Mama’s Girl nina Sofia Andres at Sylvia Sanchez ng Regal Films.

Nakasama rin siya sa Bes and the Beshies nina Ai Ai delas Alas, Carmi Martin, Beauty Gonzales, at Zsa Zsa Padilla.

Ayon naman kay Ms. April ng BNY Jeans, avid fan siya ng ABS-CBN at gusto nila ng mga fresh faces para sa kanilang produko.

Aniya pa hand picked si Heaven ng BNY management bukod pa sa nagmula siya sa PBB na isang sikat na programa sa Kapamilya Network.

Pamangkin si Heaven ni Rica Peralejo at pinsan ng kanyang ina ang aktres at ninang pa niya sa binyag.

Ani Heaven, gusto talaga niyang mag-artista. Gumagawa muna siya noon ng commercial pero nang minsang makita ang isang director na sumisigaw natakot siya at nagkatrauma. Hindi na niya ipinagpatuloy ang pag-aartista pero, “It come to a point kinailangan kong pumasok sa showbiz (nagkasakit ang ina niya ng cancer) dahil sa mommy ko. Tapos, nakita ng lola niya na nag-aalaga si Ogie Diaz kaya nag-workshop ako. Nakita ko rin na may passion ako sa ang acting at kaama na rin siguro na galing nga rin po ako sa pamilya ng mga artista.”

ANDRE, EXCITED

SA PAGDATING

NG KAPATID SA AMA

TULAD ni Heaven, malaki rin ang pasalamat ni Andre Yllana na napili siya bilang isa sa ambassador ng BNY Jeans. Isang taon ang kontratang pinirmahan ni Andre sa BNY.

Aniya, “I can say the trust they gave me shouldn’t and wouldn’t go to waste because as an artist, I will try my best to promote and to support BNY Jeans.”

Dagdag pa ni Andre, ikinagulat niya na tumama ang mga bagong disenyo at fashion ng BNY.

Samantala, natanong si Andre ukol sa pagdating ng bago niyang kapatid mula sa kasalukuyang girlfriend ng kanyang Papa Jomari Yllana.

Anang binata, walang problema sa kanya ang pagkakaroon ng kapatid mula sa ibang ina. Si Joy Reyes ang tinutukoy na kasalukuyang GF ni Jomari.

Ani Andre, “Honestly po, I’m excited.

“Napakahilig ko po kasi sa bata, so finally may aalagaan na ulit akong bata.

“Kasi nga, yung kapatid kong si Marthena (kapatid niya sa ina, kay Aiko Melendez mula sa ikalawang asawang si Martin Jickain) ay nagulat ako recently lang.

“Naglalambing ako, yakap ko, tapos sabi ko, ‘Kiss mo nga ako?’

“Ang sagot niya, ‘Ayoko nga!’

“Sabi ko ‘Hay, tanda na ni baby.’

“Nakaka-excite na mayroon na ulit akong bagong malalambing.”

KARAKTER NG MGA LOLA

NINA JOSE, WALLY AT PAULO,

PINAKATINANGGAP

AMINADO si Wally Bayola na ang karakter na mga Lola—Lola Nidora, Lola Tidora, at Lola Tinodora, ang pinakasumikat at tinanggap ng tao dahil ito ang karakter na may comedy.

Sa panayam namin kay Wally after ng presscon ng Trip Ubusan na palabas na sa Nob. 22 at idinirehe ni Mark Reyes, sinabi nitong, “Kapag may seryoso na kasing bagay na pinag-uusapan ang mga Lola, nagseseryoso na at may mga pangaral na sinasabi. Hindi katulad ng ibang karakter, kengkoy ganoon lang.

“Seryoso rin ang aksiyong ginawa namin. Hindi ‘yung nakikipaglaban kami na kino-comedy namin ang pakikipaglaban.”

Nagpapasalamat din si Wally na naiba ang mga Lolang ginagampanan nila sa Kalye Serye sa Eat Bulaga sa Trip Ubusan.

“Malaki talaga ang pasalamat naming sa production dahil tinulungan nila kaming mailayo sa mga karakter na karaniwan nang napapanood sa amin. Iba ang adventure na ginawa naming dito sa pelikula.”

SHOWBIZ KONEK

ni Maricris Valdez Nicasio