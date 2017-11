P11-M smuggled rice nasabat sa Davao Norte

NAKOMPISKA ng Philippine Navy ang 5,000 sako ng hinihinalang smuggled na bigas sa Davao Del Norte, nitong Sabado ng gabi.

Nitong Miyerkoles, nakatanggap ng ulat ang mga awtoridad na ibibiyahe ang bigas mula Zamboanga City patungo sa isang pribadong pantalan sa Maco, Compostella Valley, ayon kay Capt. Jose Ma. Ambrosio Espeleta, deputy commander ng Naval Forces-Eastern Mindanao.

Aniya, nasabat ng Task Force Seahawk ang M/L Sunlight na may karga sa naturang kontrabando bandang 5 nautical miles silangan ng Island Garden City of Samal, Davao del Norte.

“Wala silang dala na documents so we have to take them in dito sa Panacan [sa Davao City],” sabi ni Espeleta.

Tinataya aniyang P11 milyon ang halaga ng 250,000 kilo ng nasamsam na bigas.

Inamin ni Ahndun Amil, kapitan ng Sunlight, na ihahatid nila ang kargamento sa isang “Johak Sahid.”

Ito na aniya ang pangalawang beses na nag-deliver sila ng bigas sa Maco, makaraan silang magdala roon ng 7,000 sako ng bigas nitong Oktubre.

Iniimbestigahan ng National Food Authority at Bureau of Customs kung saang bansa nagmula ang bigas.