San Beda hari ulit ng NCAA (Lyceum, winalis)

NAWALIS man sa eliminasyon, iniskor naman ng San Beda College ang pinakamahalagang pagwalis sa torneo nang idispatsa ang Lyceum, 92-82 upang madepensahan ang titulo sa NCAA Season 93 men’s basketball Finals sa Smart Araneta Coli­seum kamakalawa.

Ito na ang ikalawang sunod na kampeonato ng Red Lions at ika-21 kabu­uan na nagawa nila sa pambihirang pa­raan.

Angat ng 81-79 sa huling tatlong minuto, bunsod ng kanilang karanasan sa Finals ay sumakay ang San Beda sa 11-3 panapos na bomba kabilang ang nagliliyab na tres ni Robert Bolick sa huling 50 segundo para sa siguradong 89-82 kalamangan.

NAGBUNYI ang koponan ng San Beda Red Lions kasama ang mga supporters na itinanghal na kampeon sa NCAA Season 93 men’s basketball tournament nang lapain ang LPU Pirates sa finals Game 2 ng best-of-three championship series sa Araneta Coliseum. (HENRY T. VARGAS)

Hindi nanalo ang Red Lions sa Pirates noong eliminayon na winalis ng Lyceum ang lahat ng kalaban, 18-0 ngunit sa pinakamakinang na tanghalan ng basketbol naman umiskor ng sariling sweep ang San Beda.

“Well, again, this championship will not be a reality if not for my players. They deserve to win this championship, they worked hard for it, they sacrificed. We know in the course of our season, people doubted us, but the circle of this team never doubted, never doubted each other,” ani coach Boyet Fernandez.

Nanguna para sa mga taga-Mendiola si Robert Bolick sa kanyang 18 puntos, 5 rebounds at 6 assists habang ang tinanghal na Finals Most Valuable Player na si Donald Tankoua ay may 17 puntos at 17 rebounds.

Sa kabila ng panalo, na­natiling nasa lupa ang mga paa ni Bolick sa pagpupugay sa Lyceum.

“Kung puwede lang dalawa ‘yung champion, ibibi­gay ko sa kanila. They really made us earn it. It’s our experience in the finals, ‘yun lang siguro ang edge namin sa kanila,” diin ni Bolick.

Noong Game 1, siya rin ang tumapos sa Pirates sa pag-iskor ng walong sunod na puntos sa huling dalawang minuto para sa 94-87 panalo kauna-unahang kabiguan ng Lyceum sa buong taon.

Samantala, nauwi sa wala ang 22 puntos, 4 rebounds, 5 assists at 3 steals ni CJ Perez para sa Lyceum na nasayang din ang rekord na 18-0 sa eliminasyon.

ni John Bryan Ulanday