Mommy Guapa, pinababalik ng mga kamag-anak sa Espanya

WALA pa namang definite decision, pero mukhang ang mangyayari nga ay baka babalik na sa kanyang bansang Espanya si Mommy Guapa, o ang ina ng namayapang aktres na si Isabel Granada. Si Mommy Guapa ay naninirahan sa isang bahay na nabili ni Isabel noong panahong dalaga pa siya, pero ngayon, nag-iisa na lamang doon ang kanyang ina.

Ang anak ni Isabel ay kasama ng ama niyon. Iyon namang kinakasama ni Isabel na si Arnel Cowley ay nagsabing aayusin niya ang mga maiiwan nila sa Pilipinas, pati na ang business interests na kanilang pinasukan ni Isabel at magbabalik na rin siya sa Australia.

Sa kaso naman ni Mommy Guapa, pinababalik na siya ng mga kaanak niya sa Espanya, lahat kasi ng kamag-anak niya ay naroroon. Talaga namang nagtagal lamang sila sa Pilipinas noon ngang mag-artista na si Isabel, at ang talaga sanang plano nila ay manatili na rito sa ating bansa, pero yumao na nga si Isabel at ngayon sinasabi ngang mukhang ang pinakamagandang choice para kay Mommy Guapa ay bumalik na sa Spain dahil naroroon ang lahat ng kaanak niya.

Kung mangyayari iyon, bukod kay Isabel ay marami rin ang makaka-miss kay Mommy Guapa.

LLOYDIE AT ELLEN,

BALIK-‘PINAS NA

WALA tayong kamalay-malay, nakabalik na pala si John Lloyd Cruz sa Pilipinas. Matagal na rin naman pala siyang nakabalik kasama ang kanyang girlfriend na si Ellen Adarna, na kasama rin niya sa mahigit na isang buwang bakasyon sa Europe. Aba, napakalaking gastos din niyon dahil alam naman natin na napakamahal ng lahat ng bilihin sa mga European countries na kanilang pinasyalan.

Isipin mong nalusutan nila maging ang mga airport reporter, pero sinasabi nga ng iba na siguro kasi napako ang atensiyon ng mga tao sa mas malaking kuwento, kabilang na nga ang kamatayan ng aktres na si Isabel Granada na sinundan din nang husto ng mga tao sa pamamagitan ng lehitimong media. Kaya iyon ang siyang nanguna sa legitimate media.

Nalaman lang na nakabalik na sila nang mag-post sila sa social media accounts nila na nakita nila si Presidente Duterte nang makipaglamay sila sa burol ng anak ni dating Foreign Affairs Secretary Albert Romulo. May inilabas pang pictures ng pagkikita ni John Lloyd at President Digong.

Hindi maliwanag kung nakahanda na si John Lloyd na balikan ang kanyang career, o kung magbabakasyon siya nang mas mahaba pa. May mga observer na nagsabing mukhang wala pang balak si John Lloyd na bumalik, dahil nag-post pa rin iyon ng mga picture ng farm niya sa Antipolo.

May tsismis noon na may balak din daw si John Lloyd na lumipat ng network, pero mukhang malabo iyon dahil nakipagkasundo siya na magbabakasyon siya at sa panahong iyon ay suspindido rin ang kanyang contract saABS-CBN, ibig sabihin hindi rin tumatakbo ng time clause ng kontrata, at hindi mag-e-expire iyon hanggang hindi muna siya nagbabalik para tapusin ang natitira pang panahon sa kanyang kontrata.

Hintayin na lamang natin kung ano ang kasunod niyang gagawin. May mga nagsasabi ring baka naman ang kasunod nating maririnig ay magpapakasal na sila ni Ellen Adarna.

‘LAKARAN’,

IIMBESTIGAHAN

MAY naririnig na naman kaming anomalyang nangyari sa showbusiness. Iimbestigahan muna naming mabuti ang naging “lakaran” at mga “pa-pancit”. (ED DE LEON)