Malapitan umalalay sa pulisya (Caloocan police, business as usual)

TULOY ang pagsisilbi at operasyon ng Caloocan City Police sa kabila nang pagkasunog ng main building ng headquarters nitong nakaraang Martes ng madaling-araw.

Ayon kay Caloocan Police chief, Senior Supt. Jemar Modequillo, “Hindi naman pupuwedeng huminto ang PNP sa trabaho. Business as usual tayo.”

Sa kabila nang malungkot na nangyari, sinabi niyang wala pang konklusiyon ang Bureau of Fire Protection (BFP) sa pinagmulan ng apoy na sumiklab nitong Martes ng madaling-araw at tumupok sa ilang mahahalagang opisina gaya ng Scene of the Crime Operatives (SOCO), Finance, Supply, Administrative at maging ang tanggapan ng mga mamamahayag.

Sinabi ng opisyal, una niyang iniutos ang paggamit sa mga bakanteng opisina ng kanilang multi-purpose building para sa mga tauhan nang nasunog na mga tanggapan.

Habang inilipat ang 102 inmates mula sa nasunog na Detention Center patungo sa bagong tayong Bagong Barrio Police Community Precinct.

Samantala, nangako si Caloocan City Mayor Oscar Malapitan na magbibigay ng 10 bagong computer sets para magamit ng mga tauhan ng pulisya, habang anim computers ang ipinangako ng Northern Police District (NPD).

Humiling rin si Modequillo ng tulong sa Philippine Chinese Chamber of Commerce and Industry (PCCCI) na inaasahan niyang magbibigay rin ng computer sets.

“Nakalulungkot kasi pinag-aaralan namin ni Mayor Malapitan kung paano magkakaroon ng baril ang ating mga pulis pero nasunog pa ‘yung mga naka-stock na mga baril. ‘Yung armalites at shotgun puro tubo na lang,” dagdag ni Modequillo.

Ipinagpapasalamat umano niya na walang naging casualty sa insidenteng naganap habang nag-iinspeksiyon siya sa mga police station sa North Caloocan.

