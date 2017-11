‘Karisma’ ni Trudeau supalpal kay Duterte (Sa pag-ungkat ng EJKs)

HINDI umubra kay Pangulong Rodrigo Duterte ang karisma ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau nang tangkaing talakayin ang isyu ng extrajudicial killings sa bansa bunsod ng drug war ng kanyang administrasyon.

Deretsahang sinabi ni Pangulong Duterte kay Trudeau na hindi siya magpapaliwanag sa Canadian Prime Minister hinggil sa EJKs dahil wala siyang pakialam bilang isang dayuhan.

Aminado ang Pangulo na nainsulto siya nang buksan ni Trudeau ang paksa sa kanya.

“I said I will not explain. It is a personal and official insult,” anang Pangulo.

Giit ng Pangulo, ang isang banyaga ay hindi alam ang tunay na nangyayari sa bansa kaya gustong paimbestigahan ang akusasyon ng EJKs.

Ang payo ng Pangulo sa mga kritiko ng kanyang drug war, huwag kumuha ng mga ebidensiya sa oposisyon at sa mga komunista dahil peke ang mga iyon.

“You know, my advice to everybody, the ones that I curse publicly is, ‘Do not get your documents from the opposition and from the communists’ because I said, they are all falsified,” anang Pangulo.

“Maybe I would say as a reality that there are some killing extrajudicially but as always, I order their arrest and detention just like what happened in Caloocan case. But you will be hearing more of it. Keep track of that record because in the end, you would know the real truth,” paliwanag ng Pangulo.

Pangunahing pinagkaguluhan ng mga Filipino si Trudeau sa dalawang beses na pagpunta sa bansa bilang delegado ng APEC noong 2015 at ASEAN Summit ngayong taon.

ni ROSE NOVENARIO