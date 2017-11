Russia handang umayuda sa PH nuclear infra

INIHAYAG ng Rosatom, ang nuclear corporation ng gobyerno ng Russia, na handa silang tulungan ang Filipinas sa pagpapaunlad ng nuclear infrastructure sa bansa.

Ito’y sa ilalim ng isang memorandum of agreement o kasunduang nilagdaan nina Energy Secretary Alfonso Cusi at Nikolay Spasskiy, deputy director general for international relations ng Rosatom.

Nagkasundo ang dalawang panig na pag-aralan ang posibilidad na magtayo ng nuclear power plants sa Filipinas na may maliliit na nuclear reactor.

Susuriin din ang Bataan Nuclear Power Plant para tingnan kung maaari itong buksan at magamit. Itinayo ito noon pang 1970s ngunit hindi binuksan dahil hindi tiyak kung ligtas ito.

Nilagdaan ang kasunduan kasabay ng 2017 Association of Southeast Asian Nations Summit na dinaluhan ni Russian Prime Minister Dmitry Medvedev.

Noong Mayo, pumasok din ang Rosatom at ang Department of Science and Technology sa isang kasunduan ukol sa pagpapaunlad ng nuclear infrastructure sa bansa.