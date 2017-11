Piolo, sa pagpo-prodyus na lang mag-concentrate

HINDI nangiming inamin ni Paulo Ballesteros at a recent presscon na gusto niyang makasama si Piolo Pascual sa isang film project. Kaagad ding nagpahayag ng pagpayag si Piolo.

Sa edad ni Piolo na 40 something, nag-cross over na siya sa pagpo-prodyus ng pelikula via his Spring Films. Kung tutuusin nga, with this new career development ay maaaring manaka-naka na lang siyang tumanggap ng lead roles sa movies.

Kung kami sa kanya, tama nang ma-flatter siya sa sinabi ni Paulo. Pero ang makasama ito (with Piolo as Paulo’s likely leading man kung beki ang kanyag role) ay mukhang hindi kaaya-ayang career move.

Needless to explain kung bakit hindi na kailangan pang gumanap ni Piolo bilang leading man ni Paulo. Intindido na ‘yon para sa nakararami.

Kung matatandaan, many years ago ay mayroon ng working title ang family-oriented teleserye sa ABS-CBN na isa si Piolo sa mga cast members. Pero napag-isip-isip ng pamunuan ng network na tiyak na “paglalaruan” lang ang titulo with insinuations tungkol sa “alam na.”

In the same breadth ay siguradong pepleytaymin lang ang film project na pagsasamahan nina Piolo at Paulo. Baka hindi lang ‘yun magdulot ng magandang kapalaran lalo na kay Piolo na napapanatiling maganda ang kanyang imahe.

Mas maganda siguro kung between acting in the movies and producing films ay mas ituon ni Piolo ang kanyang energies sa huli. Bagamat high-risk ang mamuhunan ng pelikula, malay naman natin kung magkasunod-sunod ang suwerte niya (after Kita Kita) pagdating sa ROI (return on investment).

Just a piece of unsolicited advice…charot!

ANNE, ‘DI OBLIGASYONG

IANUNSIYO

ANG DETALYE NG KASAL

ABOT-ABOT batikos kay Anne Curtis pagkatapos ng kanilang pagpapakasal ni Erwan Heussaff sa New Zealand.

Kesyo iniligaw ng aktres ang kanyang fans sa lugar at petsa ng kanyang wedding day. Hindi dapat ganoon dahil utang ni Anne sa kanyang mga tagasuporta kung nasaan man siya ngayon sa showbiz.

Para sa amin ay isang malaking ka-OA-n na ianunsiyo pa ni Anne ang mga detalye ng pag-iisandibdib nila ni Erwan. Bakit, may mga fan ba siya na willing gumastos para sundan siya sa New Zealand?

If at all, ang “utang” ni Anne sa mga ito ay ipaalam lang ang kanyang kasal, no need para sabihin ang kompletong detalye nito.

Isang personal na okasyon ang kasal, karapatan ng parehong groom at bride na planuhin ito ayon sa kanilang kagustuhan. In the same manner na karapatan din nina Erwan at Anne na imbitahin lang ang gusto nilang makibahagi sa espesyal na araw na ‘yon.

Walang iniwan ‘yon sa nalalapit na kasal nina Ai Ai de las Alas at Gerald Sibayan. Huwag nang ipagpilitan sa kanila na isama sa guest list si Kris Aquino. Eh, sa kung ayaw ni Ai Ai, may magagawa ba sila?

Kung tunay ngang mga nagmamahal na fans ‘yon ni Anne, the least that they can do ay ipanalanging maging matagumpay sana ang pagsasama nila ni Erwan, magkaroon ng magaganda’t malulusog na supling at maging matatag sa lahat ng pagsubok na karaniwang pinagdaraanan ng mga newlywed.

For once, ibigay ng fans ang araw na ‘yon kay Anne all to herself. Kasal ‘yon, mga darling…hindi karnabal!

HOT, AW!

Ronnie Carrasco III