Panahon na para maitayo muli ang konsulado sa Houston, Texas

SA KABILA na napakaraming Filipino na ang naninirahan sa State of Texas, ang pangalawa sa pinakamalawak na estado ng United States, ay nanatiling tila nagdadalawang isip pa rin ang pamunuan ng Department of Foreign Affairs na magtayo ng konsulado sa State na ito.

Ayon sa mga ulat na nakarating sa Usaping Bayan, ito ay dahil sa ilang interes na sumasabotahe umano sa planong pagtatayo muli ng konsulado sa Houston, Texas, na pinananahanan ang bulto ng mga Filipino sa State na ito.

Ibig daw ng mga taong nananabotahe na manatili ang kasalukuyang siste na sa isang outreach program lamang naabot ng konsulado ng Filipinas (Los Angeles) ang mga kababayan natin na naninirahan sa buong Texas, lalo na ‘yung kailangang mag-ayos ng pasaporte.

Dangan kasi ay nabibiyayaan daw ang mga interes na ito sa tuwing magkakaroon ng outreach program sa Texas at tiyak na mawawala ang biyayang tinatamasa raw nila sa mga manaka-nakang outreach program kung matatayong muli ang konsulado sa Houston.

Para sa kaalaman ng lahat ay dating may konsulado sa Houston, Texas – ang ika-apat sa pinakamalking lungsod sa US at sentro ng iba’t ibang konsulado ng iba-ibang bansa. Isinara ito noon dahil kaunti raw ang bilang ng mga Filipino na naninirahan dito. Subalit sa pagdaan ng panahon lumobo na ang bilang ng mga kababayan natin na naninirahan sa southern state at ayon sa census ay umaabot na sila sa halos 200,000.

Karamihan sa kababayan natin na nasa Texas ay mga doktor, nars at guro na nagsususmikap upang makapagpadala ng pera sa mga naiwan nila sa Filipinas.

Hindi lingid sa mga taga-konsulado sa Los Angeles, umaabot sa 24-oras nang walang tigil na mabilis na pagmamaneho ang biyahe mula sa Houston, Texas hanggang sa ating konsulado sa LA at umaabot naman ng tatlong oras at kalahati ang biyahe sa eroplano.

Malaking gastusin at abala sa libong mga kababayan natin ang magparoo’t parito sa konsulado sa LA. Sila po ang mga tao na matutulungan ng DFA kung itutuloy ng departamento ang pagtatayo ng konsulado sa Texas.

Kaya nananawagan po ang Usaping Bayan kay DFA Secretary Alan Peter Cayetano, Philippine Embassy Chargé d’Affaires Patrick Chuasoto at Consul General Adelio Angelito Cruz na pakinggan ang daing ng nakararaming kababayan natin.

Huwag po kayong magpalinlang sa mga nagsasabing hindi agaran ang pangangailangan ng mga kababayan natin na maitayong muli ang konsulado rito sa Texas.

* * *

* * *

USAPING BAYAN

ni Rev. Nelson Flores, Ll. B., MSCK