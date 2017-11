Marian Rivera first celebrity endorser ng Kultura Filipino sa SM Malls (Sangkatutak na endorsements nadagdagan ulit)

LAST week sa pagbubukas ng outlet ng Kultura Filipino sa SM Mall Makati, ginawa ang grand launch at ribbon cutting ni Marian Rivera para sa nasabing Filipino store bilang kauna-unahang nilang celebrity endorser.

Bandang 10:00 ng umaga ay dagsa na ang fans ni Marian na dumating sa SM, ayon pa sa mga guard ng mall at lahat ay gustong makita ang idol nilang Kapuso actress. At hindi naman sila nabigo dahil up close and personal ay nasilayan nila si Marian sa suot nitong Pinay gown na disenyo ni Nuevo Mundo para sa Kultura at agad siyang pinagkaguluhan ng kanyang fans ganoon rin ng photographer at cameraman na invited sa event.

Bago sa kanyang contract signing ay masayang binati ng magandang actress ang lahat at mga ka-close na entertainment press. Bale, 15 months ang pinirmahang kontrata ni Marian sa Kultura, kasama ang kanyang manager at nanay-nanayan na si Sir Rams David, at tatlong lady executives ng Kultura

na sina Ivy Yap (Kultura VP for Operations), Sheila Tan (AVP) at ang Division Merchandise Manager ng Kultura na si Ms. Fatima Uy.

Ayon sa kanila, napili nila si Marian bilang first endorser ng Kultura dahil sa kanyang elegant taste in style and fashion. Kanilang hinangaan ang hilig ng actress na magsuot ng locally-made products lalo na “ang gawang Pinoy” na ang makikinabang ay Filipino exporters, manufacturers at economy ng Filipinas.

Sabi ng marketing head ng Kultura, buhat nang nagsimulang magsuot ng Kultura brand si Marian at nailabas ang photos nito sa social media, tumaas ang sales ng Kultura stores sa SM Makati, Magamall, Mall of Asia, SM Aura Premier, SM City Cebu, SM Seaside, SM Lanang Premier at ang newly opened Kultura sa The Podium in Ortigas, Mandaluyong City. May boutiques din ang Kultura sa Taal Vista Hotel, Pico de Loro, Molo Mansion Iloilo.

Para kay Marian, nakatataba ng puso na mapili siyang ambassador o mukha ng Kultura.

“Nakatataba ng puso nang malaman ko na first time kumuha ng celebrity endorser ang Kultura. Nagpapasalamat ako nang lubusan noong mapili nila ako. Iba talaga ang gawang Pinoy! Nakaka-proud maging Filipino!” sey niya sa harap ng invited press people.

Sa 15 buwang kontrata ni Yanyan sa nasabing kompanya na posibleng ma-extend pa bukod sa pagde-design niya ng pearl bracelet at necklace ay masaya siya at katuwang niya ang Kultura sa kanyang ilang taon nang adbokasiya na pagtulong sa Smile Train na libreng nagpapaopera ng batang may cleft o bingot.

Ngayong Disyembre ay 100 bata ang ipaoopera ni Marian na mapapangiti ngayong Pasko. Samantala siguradong feeling heaven si Marian dahil bukod sa nadagdagan ang kanyang endorsements na for her ay blessing ng Itaas, kamakailan sa isang function sa Asian Summit 2017 ay nakadaupang palad niya at ng mister na si Dingdong Dantes ang Prime Minister ng Cambodia na si Hun Sen na personal siyang inimbita dahil paborito siya nitong artista at napapanood ang mga luma niyang teleserye sa GMA 7.

Nakasama rin ng nasabing famous showbiz couple ang dating pangulo ng bansa na si Gloria Macapagal-Arroyo.

LABAN NG CHAMPIONS

SA “JACKPOT EN POY”

NG EAT BULAGA

Tuloy-tuloy ang labanan ng mga champion sa “Jackpot En Poy” ng Eat Bulaga.

Kahapon ay si Ciara Sotto ang nagwagi sa battle round ng mga nakatunggali. At dahil nananalo nang malaking halaga si Ciara ay may bonus cash na tinanggap ang masuwerteng studio audience na nanalo ng P10K na malaking tulong siyempre sa kanya.

Ang sarap panoorin ng mga naglalaro sa Jackpot En Poy dahil hindi puwedeng hindi ka ma-carried away habang naglalaro ang mga contestant at very strict ang “Rufaree” sa nasabing segment na si Ruffa Gutierrez. Talagang ipinagbabawal niya ang paggamit ng ibang hand movements puwera sa papel, bato, at gunting.

Ang Jackpot En Poy ay hatid sa lahat ng Eat Bulaga katuwang ang Pampanga’s Best the original Tocino at Nescafe.

VONGGANG CHIKA

Peter S. Ledesma