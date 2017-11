Walang puknat ang ilegal na sugal

SA wakas ay umaksiyon ang National Capital Region Police Office (NCRPO) at hinuli ang saklaan sa Malibay, Pasay City na pinatatakbo ni Rom Bakla noong nakaraang Miyerkoles.

Gayonman, sa Pasay ay patok na patok ang ilegal na sugal sa Pilapil Street, Humildad Street, Maricaban area, Malibay area, Santo Niño area, Pasay Boulevard, Muñoz Street, Estrella Street at Maginhawa Street.

Bukod sa hawak na color games ay nagsisilbi rin umanong kolektor si PO3 Angelito Bebet Aguas ng ilang opisyal ng Southern Police District (SPD), Eastern Police District (EPD) at Parañaque Police. Itong si Aguas ay nag-apply raw ng lateral entry para maging opisyal.

Hindi lang ilegal na sugal sa Pasay ang hawak ni Caloy Colanding dahil may saklaan siya sa Ilaya, Divisoria sa Maynila at pati sa Olongapo City.

Patok na patok rin sa Pasay ang color game na P1,000 ang napupunta sa kapitan ng barangay at P500 sa PCP lalo na kapag may patay sa lugar.

Ito ay sa Macopa, Don Carlos, Santo Niño, Pilapil, Mulawin, Maginhawa , Estrella, Dapitan, Humildad, Malibay, Maricaban, Tramo at sa likod ng eskwela ng Pasay West. May saklang tago naman sa Tolentino St.

Palabas lang daw na galit si Pasay City Mayor Tony Calixto sa ilegal na sugal pero ang totoo ay may basbas ito mula sa kanya at kay Pasay Police chief Senior Superintendent Diony Bartolome.

Bukod kay Brian Colanding na kapatid ni Caloy ay isang alyas “Spike” umano ang isa sa mga bida ngayon sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) dahil isa siya sa namamahala ng koleksiyon.

Namamayagpag din ang ilegal na bookies ng karera sa Pasay na pinatatakbo ng isang “Christian” na kamag-anak daw ng isang konsehal sa Pasay. Kasama niya sa ilegal na aktibidad ang isang “Dennis.”

May lotteng, EZ2 at “ending” din si Christian at enkargado niya si Roger diyan sa motorpool sa harap ng Pasay City Cockpit sa Clementina St. Si Ruben ang may hawak sa Salud St., sa F.B. Harrison St. Sa likod ng motorpool makikita si Aling Che na nag-o-operate rin para kay Christian.

Tinatawagan natin ng pansin sina CIDG director Chief Superintendent Roel Obusan, Parañaque chief Senior Superintendent Leon Rosete, SPD head Chief Superintendent Tomas Apolinario Jr., EPD chief Senior Superintendent Romulo Sapitula, Manila Police District (MPD) head Chief Superintendent Joel Coronel, Olongapo City police chief Senior Superintendent Melchor Cabalza III at lalo na si PNP Director General Ronald dela Rosa.

Kahit anong ganda ng batas ay magsisilbi lang itong palamuti kung hindi naipatutupad.

* * *

SHORT BURSTS. Para sa mga komento o reaksiyon, mag-email sa [email protected] o mag-tweet sa @Side_View.