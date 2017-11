Winless season nalusutan UST umeskapo sa UE

NAIWASAN ng University of Santo Tomas ang masaklap sanang walang panalong taon matapos lumusot sa University of the East, 88-85 kahapon sa umaatikabong huling araw ng UAAP Season 80 men’s baskeball tournament sa Smart Araneta Coliseum.

Tinapos ng Growling Tigers ang kanilang kampanya sa 1-13 habang ang Red Warriors ay nadiskaril sa 3-11 upang magtapos sa likod ng UST.

Lumamang nang hanggang 14 puntos ang UST ngunit kinailangan pang tumangan nang mahigpit sa manibela sa mga huling bahagi upang makaeskapo sa palabang UE.

“Siyempre masaya, hindi kami na-zero ‘di ba. Masaya kasi hindi kami na-zero, and at the same time, ito ‘yung part ng rebuilding process namin, transition from two coaches na dumaan, may pinanggalingan na hindi maganda. Kailangan mabago ‘yun,” ani Coach Boy Sablan.

Bunsod ng panalo, naputol din ng Growling Tigers ang 17 sunod na talo nito sa UAAP. Huli silang nanalo kontra NU, 73-69 noong 15 Oktubre, 2016.

Nag-ambag rin para sa UST si Steve Akomo sa kanyang 18 puntos, 20 rebounds, 3 assists at 6 na supalpal.

Samantala, bigong wakasan sa magandang panalo ng UE ang kanilang kampanya bunsod ng masaklap na kabiguan.

Nauwi sa wala ang 18 puntos, 5 rebounds at 5 steals ng lider ng UE na si Alvin Pasaol.

Iskor: UST 88 – Basibas 21, Akomo 18, Caunan 14, Lee 11, Garcia 10, De Guzman 6, Sta. Ana 4, Escalambre 2, Macasaet 2, Romero 0, Huang 0, Faundo 0.

UE 85 – Pasaol 18, Varilla 16, Maloles 15, Conner 10, Acuño 8, Cullar 7, Manalang 7, Bartolome 2, Olayon 2, Derige 0.

Quarters: 23-15, 43-39, 63-61, 88-85. (JBU)