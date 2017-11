Panaginip mo Interpret ko : Nabubulag sa panaginip

Good Evening po Señor,

Ask ko lng po ano lng ibig sabihin ng panaginip ko na nabubulag daw ako?

Kung ganito ang sitwasyon mo sa iyong bungang-tulog, na ikaw ay bulag o kaya ay nabubulag tulad ng sitwasyon ng panaginip mo, ito ay nagre-represent ng iyong pagtanggi na makita ang katotohanan o kaya naman, nagsasabi rin ito ng kakulangan ng awareness sa nagaganap na suliranin sa buhay.

Marahil ay inaayawan mo ang ilang bagay ukol sa iyong sarili o hinggil sa kasalukuyan mong kalagayan sa buhay. Ikaw ba ay umiiwas na makita ang ibang pananaw o opiniyon maliban sa iyong sariling opinyon? Kung ganito ang sitwasyon mo, maaaring ikonsidera ang punto na, “turning a blind eye.”

Kapag naman sa panaginip mo ay nakakita ka ng taong bulag, ito ay nagsa-suggest na hinahayaan mo ang opportunities o pagkakataon na makalagpas sa iyo. Kapag naman sa panaginip ang bulag na tao ay nagbalik ang kanyang paningin o nakakitang muli sa isa o parehong mata, ito ay nagsaaad na hindi mo na kailangan makita nang pisikal ang ilang mga bagay para makita mo ang totoong lagay n ito.

Ang kailangan mo lang ay magtiwala sa iyong instincts or intuition. Kung wala ka naman problema sa mata o paningin, hindi ka rin dapat mag-alala na baka mabulag ka, dahil iba ang dahilan kaya naging ganito ang tema ng panaginip mo at hindi literal na ganito ang mangyayari sa iyo.

Señor H.

2—Helo po senor,

Ung drim q about sa butterfly, tas may nagbigday p sa akin ng flowers, pero un tao wala plang mukha, tas ay may lumabas din po na ibon, d ko maalala yung color, wait q po ito sa hataw plz dnt post my cp# call me yazmin

To Yazmin,

Ang paro-paro o butterfly ay may kaugnayan sa creativity, romance, joy, at spirituality. Posibleng ikaw ay makaranas ng transformation sa makabagong pamamaraan ng pag-iisip. Ikaw rin ay maaaring sumasailalim o sasailalim sa transitional phase.

Isa-alang-alang ang terminong “social butterfly” na naglalarawan ng isang taong popular at outgoing. Ito ba ang iyong deskripsiyon? Kung hindi, maaaring nagsasaad ang panaginip mo na kailangan kang maging outgoing. Alternatively, ang butterfly ay sagisag ng longevity. Ang bungang-tulog mo ay maaaring nagsasabi rin ng pangangailangan ng break sa pagiging abala at demanding na pang-araw-araw na buhay mo. Ito ay maaaring nagpapahayag din sa iyo ng pangangailangan o paghahanap ng peace at quiet sa iyong pamumuhay. Kailangan mo rin ng sapat na panahon upang ma-decompress at ma-restore ang iyong pananalig o pananampalataya. Kapag nanghuli o nanguha ka naman ng paro-paro sa iyong panaginip, nagsasaad ito ng pagiging superficial mo. Alternatively, maaaring nagsasabi rin ito ng possessive nature. Kapag naman nakakita ng patay na paro-paro, may kinalaman ito sa hindi natutupad na mga mithiin sa buhay.

Ang bulaklak sa panaginip ay may kaugnayan sa kindness, compassion, gentleness, pleasure, beauty, at gain. Ito rin ay simbolo ng perfection at spirituality. Ang ganitong bungang-tulog ay maaaring expression of love, joy at happiness.

Alternatively, ang bulaklak ay maaari rin namang nagsasaad ng partikular na time o season. Kung ang bulaklak ay puti, maaaring ito ay sumasagisag sa kalungkutan. Kung ang natanggap ay bouquet of flowers, ito ay nagre-represent ng respect, approval, admiration, at rewards.

Kapag naman nanaginip ng taong walang mukha, nagsasaad ito na ikaw ay patuloy na naghahanap ng sarili mong identity at hinahanap mo kung sino ka. Maaaring nagsasabi rin ito na hindi ka sigurado kung paano babasahin ang ibang tao pati na rin ang kanilang emosyon. Nagpapakita rin ito ng iyong kagustuhan at kahandaang makilala at maintindihan ang taong ito sa mas malalim na antas.

Ang ibon sa panaginip mo ay sumisimbolo sa iyong mga mithiin o layunin sa buhay, kasama na ang pag-asa sa mga bagay na inaaasam mong magkaroon ng katuparan. Ang ibon ay nagre-represent din ng joy, harmony, ecstasy, balance, at love. Ito ay nagsasaad ng maaliwalas na pananaw sa buhay. Ito ay nagsasaad din na ikaw ay nakararanas ng spiritual freedom at psychological liberation. Ito ay nagpapakita rin na may mabigat kang pasanin o dala-dala sa iyong balikat na nagkaroon ng pagbabago at nagkaroon ng kaalwanan, o kaya naman, nareresolba ang ilang mabibigat na suliranin na kinakaharap mo. Kung ang ibon naman sa iyong panaginip ay namatay, ito ay may kaugnayan sa disappointments. Maaaring ito ay nagpapaalala na maghahatid ito sa iyo ng suliranin, lalo na ang mga bagay na sumisiksik at gumugulo sa iyong isipan. Kung deformed or odd naman ang nakitang ibon sa iyong panaginip, ito ay indikasyon na ikaw ay may kakaibang outlook at perspective hinggil sa romance at love. Sa kabilang banda, maaaring ito ay isang pahiwatig ng kakulangan sa pang-unawa ukol sa mga bagay na may kaugnayan sa love.

Señor H.