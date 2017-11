Gilas, tusta sa Alab

TINUSTA ng Alab Pilipinas ang pambansang koponan na Gilas Pilipinas sa ginanap na tune-up match, 81-76 sa Meralco Gym sa Ortigas, Pasig City kamakalawa.

Ito ay bahagi ng paghahanda ng parehong koponan sa nalalapit na torneo na kanilang sasalihan.

Ang Alab Pilipinas ay pambato ng bansa sa Asean Basketball League.

At kahit hindi naglaro ang dating PBA import na si Ivan Johnson at ABL Local Most Valuable Player na si Rayray Parks Jr., ‘di pa rin pinaporma ng Alab ang Gilas.

Nanguna para sa Alab si Nigerian-American import Reggie Okusa habang nag-ambag ng tig-12 puntos sina Filipino-American Lawrence Domingo at dating point guard ng National University na si Pao Javelona.

Samantala, tanging sina June Mar Fajardo ng San Miguel at Jayson Castro ng TNT ang nakapagpasiklab para sa Gilas Pilipinas na binubuo ng pinakamamagagaling na manlalaro sa bansa.

Hindi naglaro ang dalawa sa inaabangang manlalaro ng Gilas na si Japeth Aguilar ng Ginebra at Terrence Romeo ng Globalport.

Nagdagdag ng 9 at 8 puntos sina Raymond Almazan ng Rain or Shine at Calvin Abueva ng Alaska, ayon sa pagkakasunod ngunit kapos pa rin para sa pambansang koponan.

Sasalang ang Alab sa 2017-2018 season ng ABL sa 19 Nobyembre kontra sa nagdedepensang kampeon na Hong Kong Eastern Long Lions na pangungunahan ng dating Gilas at ngayo’y numero unong pick ng SMB na si Christian Stanhardinger.

Nagtapos sa ikatlong puwesto ang Alab noong nakaraang season.

Sa kabilang banda, ang Gilas ay naghahanda rin para sa nalalapit na FIBA Word Cup Asian Qualifiers. Una nilang makakaharap ang Japan sa homecourt nito sa Tokyo sa darating na 24 Nobyembre.

ni John Bryan Ulanday