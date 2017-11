Enchong Dee, nag-enjoy katrabaho si Sylvia Sanchez

AMINADO si Enchong Dee na bilib siya sa premyadong aktres na si Ms. Sylvia Sanchez. Magkasama ang dalawa sa pelikulang ‘Nay, isa sa entry sa 13th Cinema One Originals na magaganap sa November 13-21. Mula sa pamamahala ni Direk Kip Oebanda, tampok din dito si Jameson Blake.

“Ang laking bagay na magkaibigan kami, tapos ang laking bagay na na-guide rin kami ni Direk. Kasi iyong ganoong eksena, hindi siya magwo-work talaga kung hindi kayo komportable sa isa’t isa.

“Ang sarap lang katrabaho. Bibihira ka magkaroon ng senior actors na very supportive and on the go pagdating sa eksena. She really jumps into the scene. Kung ano ang ibigay sa amin ni direk, pag-uusapan namin kahit sa picture lang e nailalabas namin kapag makita ninyo sa pelikula. Makikita ninyo, grabe kakomportable naming dalawa. Actually its weird pero magkaibigan kami,” aniya.

Ano ‘yung walang takot na ginawa mo sa movie na ito? Sagot ni Enchong, “Siguro iyong ano, when we got the offer from this movie, there was a mission to cater to the audience na, we want to create the bloddiest film in the Philippine history.

“So I think, with that mission, there’s violence, there’s social commentaries na nakalagay na I think, it’s something na nagawa ko, na at the same time pinaniniwalaan ko when it comes to our society right now, in our government, with what’s happening in our society.”

Tiniyak din ng aktor na nakakatakot at madugong pelikula ang ‘Nay. “Akala ninyo family hindi ba dahil ‘Nay, but there is actually something na very-very bothersome kapag napanood n’yo itong pelikula. It’s a mentally challenging film.

ni Nonie V. Nicasio