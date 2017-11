Pagdiriwang ng MARHO magsisimula na

IPADIRIWANG simula na ngayong araw at bukas ang mga pakarerang ng MARHO (Metropolitan Association of Race Horse Owners) sa taong ito na idaraos sa karerahan ng Santa Ana Park, maliban diyan ay may iba pang malalaking pakarera na kabahagi sa MARHO ang tanggapan ng PHILRACOM (Philippine Racing Commission) para sa Rating Based Handicapping System (RBHS).

Ngayong hapon ay bibitawan ang pakarera ng PCSO (Philippine Charity Sweepstakes Office) para sa mga bagitong mananakbo na may edad na dalawang (2) taon na kinabibilangan nina (1) Be The One, (2) Fire Dancer, (3) Triton, (4) Cabo Negro, (5) Foolish Heart, (7) Misha, (8) Electric Dreams, (9) Victorious Fillies at (10) DisyembreASais. Sa karerang iyan ay malakas ang dating mula sa ating bubwit ang mga kabayong sina Cabo Negro, Misha at Victorious Fillies, magkagayon pa man ay makibalita rin at isama lang kung sino ang mas mapipisil ninyong suportahan sa laban na iyan dahil pawang mga bago pa lamang.

Bukas ay lalargahan na ang pinaka-aabangan na 2017 PHILRACOM “Ambassador Eduardo M. Cojuangco Jr. Cup” na sinalihan ng apat na kilalang imported runners na sina (2) Hitting Spree, (2a) Sakima, (3) She’s Incredible at (5) AtomicSeventyNine, bukod sa kanila ay may solong lokal na nakasali na si (1) Messi. Sila ay maglalaban sa mahabang distansiya na 2,000 meters at may nakalaan na halagang P1.2M bilang guaranteed prize sa may-ari o koneksiyon ng magwawaging kalahok. May halagang P70,000.00 din na matatanggap bilang breeder’s prize. Ang lahat ng mga papremyo hanggang sa ikaapat na puwesto at mga tropeo para sa mananalo ay handog ng PHILRACOM sa pangunguna ni butihing Chairman Andrew Sanchez na patuloy na nagbibigay ng suporta sa industriya ng karera at sa ating mga karerista.

Isa pang pakarera ang pakakawalan ng PHILRACOM sa pangatlong takbuhan, iyan ay ang 2017 PHILRACOM “2nd Leg 3YO Imported Fillies Stakes Race” na sinalihan ng mga kababaihan na sina (1) Smokin Saturday, (2) Brilliance, (2a) Already Fiesty at ang masusubukan na si (3) Shukriya. Sila ay magtutuos sa distansiyang 1,800 meters.

Para sa anim na tampok na pakarera ng MARHO ay ang sumusunod: Una ay ang “2YO Juvenile Colts” na sina (1) Sheltex Magic, (3) Tapster at (4) Sotogrande, iyan ay handog ng PRCI (Philippine Racing Club, Inc.). Ang kasunod niyan ay ang “2YO Juvenile Fillies” na sina (1) It’s A Deal, (2) Sweet Luck, (3) Apo Island, (4) El Debarge at (5) Speedmatic na handog ng PHILRACOM.

Ang pangatlo ay ang “3YO Filly Mile Breeder’s Championship” na sina (1) Golden Hands, (2) Secret Affair, (3) Cerveza Rosas, (4) TenSeventeen at (5) Puerto Princesa na handog ng Andok’s Litson Corporation ni Mayor Leonardo “Sandy” Javier Jr. Ang ikaapat ay ang “3YO Colt Mile Breeder’s Championship” na sina (1) Boxmeer, (2) Salt And Pepper, (3) Shining Vic, (4) Mount Pulag at (5) Pangalusian Island na handog ni Mayor Leonardo “Sandy” Javier Jr. Ang ikalima ay ang “Breeder’s Sprint Championship” na sina (1) Kapayapaan, (2) Seni Seviyorum, (3) Song Of Songs at (4) Showtime na handog ng PCSO. At ang ikaanim ay ang “Breeder’s Championship – Classic” na sina (1) Lakan, (2) Pinagtipunan, (3) Bite My Dust at (4) Johnny Be Good na handog ng San Miguel Beer.

Sa ganda ng mga pakarerang iyan ay kung may panahon rin lang naman kayo ay mas makabubuting mapanood ang maaaksiyong karera na iyan mismo sa loob ng Santa Ana Park sa Naic, Cavite. Kaya tara na at magkitakits kasama ang inyong mga klasmeyts. Goodluck at Happy Weekend sa inyong lahat.