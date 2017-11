May sumalisi ng ‘mansanas’ sa BI-Intel ops sa Subic!?

ANO ba itong kumakalat na balita sa BI main office na naging kaduda-duda raw ang isang BI-Intelligence operations sa Subic, Zambales nakaraang buwan?

Mayroon umanong mga hinuling tsekwa sa isang hindi napangalanang online gaming?

Imbes ‘daw’ sa opisina idiretso ang mga hinuli sa illegal online gaming ay sa isang Buma Hotel umano tumuloy at doon inareglo ang ilan sa mga hinuling tsekwa?!

Wattafak?!

Ligwak ganern?!

Alam na kaya ni Comm. Jaime Morente ang isyung ito?

Ayon sa mga kuwento-kuwento ng ilang nag-abogado ay agad daw pinakawalan ang anim sa mga pinugong Intsik matapos magbayad ng 250K ang bawat isa?!

Petmalu!!!

Easy money ha?!

Maliwanag na P1.5M ang natangay sa mga umareglo nang walang kahirap-hirap.

Talagang ‘di pa rin naiiwasan ang ‘hulidap’ sa panahon ngayon.

Ito pa rin ang easiest way kung gusto mo maging instant milyonaryo sa BI?!

Kaya nga ‘di nakapagtataka kung bakit kapag may bagong empleyado sa Bureau, ang gusto agad na maging destinasyon ay sa Intelligence division kasi madali ‘raw’ ang intelihensiya?!

Tama ba, Charlie boy?

Kung doon talaga dinala sa Buma Hotel ang mga hinuli sa illegal online gaming at hindi sa Subic BI-field office, bakit hindi pumalag ang Alien Control Officer (ACO) na naka-assign noong mga panahong iyon?!

‘Di kaya natameme nang matapos maambunan sa areglohang naganap?

Balita natin ay tila nakaligtas na sa issue ang ACO noong mga panahong iyon at kasalukuyang pa-relax-relax sa kanyang bagong opisina riyan sa PEZA?

Hayysss!

Napaganda pa pala?!

PAKNER-IN-PITSA NOON

MAGKALABAN NGAYON?!

GAANO kaya katotoo ang balita na nagsaulian na ng kandila ang two liars ‘este lawyers na kilalang tropapips sa BI?

Nag-ugat daw ang kanilang samaan ng loob sa agawan ng teritoryo.

Sus ginoo!

Well, ano pa nga ba?

Pitsaan blues na naman ‘to!

Money is the root cause of all evils ‘di ba nga?!

Marami nga ang ‘di makapaniwala sa parting of ways ng dalawa.

Sino ba naman ang makalilimot sa kanilang samahan from their OJT killer days (Hahaha!) hanggang humawak na sila ng kani-kanilang teritoryo.

Sonabagan!

‘Di raw yata nagustuhan ni Panyero nang palitan siya sa kanyang opisina na kilala naman pagdating sa mapera ‘este maraming transaksiyon.

And the worst thing na ‘maanghang’ na ginawa ay ipatapon siya sa isang puerto kung saan mabibilang lang sa daliri ang mga transaksiyon.

Juice colored!

Masakit nga naman ‘yan!

‘Di raw makaget-over ang kanyang pakner and panyero hangga’t hindi nakareresbak sa ginawa sa kanya!

Naku, naloko na!

Beast mode pa pala ngayon!

And for this, tuluyang natibag ang kanilang matagal nang partnership kaya naman kapag tinanong mo ang bawat isa ay puro ‘hanash’ ang maririnig sa bawat isa.

Our suggestion is, ba’t hindi i-patch-up ng kanilang ‘lodi’ na si Pabebe Boy Miswa ‘este Mison na siyang mentor nila?!

Hindi raw keri ni Enteng Kabisote ang tumikim ng paminta sa mga panahong ito!

‘Yun na!

Para sa mga reaksiyon, suhestiyon, reklamo at sumbong, magtext sa 0977.705.22.31 o mag-email sa [email protected] Para sa mga nakaraang isyu ng BULABUGIN please visit http://www.hatawtabloid.com

BULABUGIN

ni Jerry Yap