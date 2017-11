Tori Garcia, super-crush si Dino Imperial ng La Luna Sangre

AMINADO ang aktres na si Tori Garcia na super-crush niya ang co-actor na si Dino Imperial sa top rating TV series na La Luna Sangre na pinagbibidahan nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

Si Tori ay bagong pasok pa lang sa naturang TV series ng Dos, samantala si Dino ay matagal na rito at gumaganap bilang si Jethro, sa kanya nanggagaling ang mga pangitain at propesiya sa seryeng ito.

Sa aming tsikahan, nabanggit ni Tori na kung kakagatin siya ng Supremo (Richard Gutierrez) ay okay lang sa kanya dahil sa kaguwapohan daw ni Richard. Pero bilang bampira at alagad ng Supremo, sino naman kaya ang gusto niyang kagatin?

“Gusto kong makagat si Dino Imperial, kasi super crush ko siya, hehehehe,” nakangiting saad ng aktres.

Bakit mo super crush si Dino? Sagot ni Tori, “He is super charming and guwapo, and type ko po siya, hahaha!”

Ano naman ang masasabi mo kay Richard, since siya ang unang naka-eksena mo sa LLS? “Richard is very, very nice po and super down to earth, na shock po ako kasi he is very friendly kahit super sikat po siya.

“Wala po at all siyang ere, I even got to talk to him kasi my bestfriend is his neighbor, ang bait po niya talaga. He even thanked me and remembered my name, he deserves his fame po dahil cool talaga si Richard and very humble po. I think he is the perfect person as Supremo, guwapo kasi na mysterious ang dating niya.”

Nabanggit din ni Tori na wish niyang maka-eksena ang mga bida sa LLS na sina Kathryn at Daniel. “Yes po, wish ko iyon. Kasi, ang galing po nila. Actually, I’m more of a JaDine fan, pero nang nakita ko sila na nag-act in person, naging fan na rin ako ng KathNiel.”

Tinanong din namin si Tori kung may repeat ba ang play nilang Solo Para Adultos (For Adults Only) dahil naging successful ito. “Yes po tito! Maybe in December, pero ang sure po ay iyong sa February. Kaya happy po ako, kasi, actually it’s a very good platform to expand my acting kasi it’s a different style. Hindi na pa-tweetums. It’s very fulfilling at marami po akong natutuhan talaga sa teatro dahil sa SPA (Solo Para Adultos),” saad ni Tori.