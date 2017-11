Mala-pelikulang duwelo nina Cardo at Leon sa “FPJ’s Ang Probinsyano” nagkamit ng All Time High Rating na 47.9%

Dalawa sa napatay sa pagsugod ng militar sa kuta ng mga rebelde sa Pulang Araw ay si Lena (Yam Concepcion) at ang anak nito.

Kaya labis ang kalungkutan ni Leon (Lito Lapid) sa pagkawala ng kanyang anak at apo. Bagama’t lahat ay ginawa ni Cardo/Fernan (Coco Martin) para mailigtas ang pamilya ng lider at mga kasamahang rebelde sa Pulang Araw pero nabigo siya dahil sa lakas ng puwersa ng militar na pinasabog ang kanilang buong kuta sa utos ng contravida at taksil sa bayan na si General Renato Hipolito (John Arcilla).

Mabuti na lang at parehong buhay sina Cardo at Leon na matapos ipagtapat ng una sa huli na siya nga ang miyembro ng SAF na si Cardo Dalisay ay hinamon siya ng isang duwelo na hindi umabot sa kamatayan. At dahil pareho sila ng mga ipinaglalaban ay nagkasundo ang dalawa na magsasanib-puwersa laban sa mga matitinding kaaway ng batas na sina Hipolito, Major Catindig (Sid Lucero) at magkasundo ngayong Don Emilio (Eddie Garcia) at Sen. Mateo de Silva na ginagampanan ng actor na nakilala sa action films na si Joko Diaz.

Samantala base sa bagong datos ng Kantar Media National TV Ratings ay muling nakamit ng FPJAP ang all time high rating na 47.9% sa Rural at 42.8% sa National sa nangyaring mala-pelikulang eksenang duwelo nina Cardo at Leon na napanood nitong Miyerkoles.

Patuloy na napapanood ang nasabing number show sa buong bansa sa ABS-CBN Primetime Bida pagkatapos ng TV Patrol.