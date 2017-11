Ken Chan, gustong i-remake ang pelikula ni Rico Yan

TATLONG grupo ng fans club ang dumalo sa nakaraang premiere night ng This Time I’ll Be Sweeter nina Ken Chan at Barbie Forteza mula sa Regal Entertainment at GMA 7.

Ang solid Ken Chan, solong Barbie, at ang KenBie fans club na may mga dalang electronic streamers na ‘we love you Ken-Barbie.’

Kaya naman binging-bingi kami sa mga hiwayan na nasa likod lang namin kapag may mga kilig scene na sina Ken at Barbie na in fairness, may kilig talaga ang dalawa.

Ang reaksiyon ng mga tao ang dahilan kung bakit hindi nawawala ang mga ngiti sa labi ng Regal producer na si Mother Lily Monteverde at ilang GMA 7 TV executives na dumalo rin sa event.

At dahil pawang mga baguhan pa ang cast ng This Time I’ll Be Sweeter ay kasama nilang lahat ang kanilang mga pamilya na nakatutuwang pagmasdan dahil maski na hindi lahat ay nabigyan ng malalaking role ay sobrang proud ang kani-kanilang mga magulang dahil napanood na sa malaking telon ang kanilang mga anak.

Isa na nga si Ken na umaming tuwang-tuwa nga ang magulang niya dahil bida na ang binata na sa loob ng anim na taon sa showbiz ay heto at leading man na siya ni Barbie sa TTIBS.

“Oo nga po, sobrang saya ko, kasi first time ko pong mag-premiere night ng ganito and hindi ko po ine-expect na ganoon na lang ‘yung suporta ng mga tao, fans namin ni Barbie.

“At first time rin naming mapanood ‘tong movie namin dahil ayaw kaming payagan na mapanood ‘yung movie, sabi sa premiere night na lang kaya noong nakita ko ‘yung movie, sobrang tuwa, ‘yung mama’t papa ko nga po, umiyak pa, sobrang supportive nila, pati kapatid ko, nandiyan din. Talagang naiyak sila dahil hindi nila akalain na makagagawa ako ng pelikulang ganito and sobrang blessed and happy po sa nangyayari sa amin ni Barbie,” masayang kuwento ni Ken.

Unang beses lang kasing gumanap na bida sa pelikula si Ken kasama si Barbie, “nakagawa na po ako ng movies pero sumusuporta po ako sa bida, pero ngayon po, ito ‘yung launching movie kaya sobrang espesyal ito lalo na nakatrabaho ko sina direk Joel Lamangan sa unang movie, eh, sobrang blessed po talaga at Regal Films pa ang gumawa at katulong din ang GMA 7, sarap sa pakiramdam na maraming tumutulong sa amin,” pahayag ng aktor.

Napansin na walang kissing scenes sina Ken at Barbie sa launching movie nila.

“Si Barbie po kasi ang alam ko po ay hindi pa ready sa mga ganoon so, ready naman siya hindi lang ngayon. Wala namang pong problema sa akin kung mayroon o wala,” paliwanag ng aktor.

Walang karelasyon ngayon si Ken simula pa niyong Destiny Rose serye dahil mas binigyan niya ng prioridad ang career niya.

“Kasi po nabigyan ako ng pagkakataon ng GMA na bigyan ako ng magagandang projects kaya gusto ko po munang mag-focus sa sarili ko,” katwiran ng aktor.

Samantala, tinanong namin kung may nagsabi na kay Ken na hawig niya ang namayapang Rico Yan mula sa buhok, pagngiti, at mga singkit nitong mata.

Ito ang napansin namin sa maraming eksena nina Ken at Barbie na parang nabuhay si Rico.

“Ay opo, maraming nagsabi sa akin, in fact idol ko po siya, ginagaya ko nga po siya. Sobrang sarap na pakiramdam talaga na maraming nagsasabi sa akin,” tumawang sagot ng binata.

Walong taong gulang palang si Ken nang maging idolo niya ang namayapang aktor ng ABS-CBN.

“Opo, lahat ng pelikula niya pinanood ko at alam ko, pelikula nila nina Claudine Barretto, tulad ng ‘Dahil Mahal na Mahal Kita’, ‘yung movie nila ni Judy Ann Santos.

“Kung mabibigyan lang sana ako ng pagkakataon, sarap sanang makatrabaho ni Rico Yan kasi idol ko po siya,” nakangiting kuwento ng aktor.

At kung mabibigyan din ng pagkakataon si Ken ay pangarap niyang i-remake ang mga naging pelikula ni Rico, “opo, ang gaganda ng mga pelikula niya, kahit isa lang, sobrang blessed na talaga, sana mabigyan nga ako ng chance.”

Ang pagka-wholesome ni Rico ang nagustuhan ni Ken at gagayahin niya ito, “sobrang wholesome po kasi ni Rico, kahit tipong hindi siya maghubad, napaka-charming pa rin niya.”

Kaya paging Starcinema, bakit hindi ninyo subukan si Ken, hawig talaga siya ni RY at pareho pa silang La Salista.

Sa kabilang banda, mapapanood na ang This Time I’ll Be Sweeter ngayong araw sa lahat ng sinehan nationwide at bukod kina Ken at Barbie ay kasama rin sa cast sina Thea Tolentino, Kim Rodriguez, Akihiro Blanco, Hiro Peralta, Rey ‘PJ’ Abellana, Fiona Yang, Rosalind Wee, Khaki Ramirez, Neil Ryan Sese, Jai Agpangan, Yayo Aguila, at Ara Mina mula sa direksiyon ni Joel Lamangan.

(REGGEE BONOAN)