Isang karangalan ang maidirehe ni Coco — Kylie Verzosa

SI Kylie Verzosa pala ang isa pa, bukod kay Mariel de Leon, sa magiging leading lady ni Coco Martin sa entry ng CCM Productions sa 2017 Metro Manila Film Festival, ang Ang Panday.

Si Kylie ay Binibining Pilipinas Ms. International 2016 samantalang si Mariel naman ay Bb. Pilipinas Ms. International 2017. Ito ang kauna-unahan nilang appearance at pag-arte sa big screen bilang leading ladies ni Coco.

Hindi naitago ni Kylie ang katuwaan, karangalan, at pasasalamat dahil isinama siya sa itinuturing na engrandeng produksiyon, ang Ang Panday.

Thankful din si Kylie na naidirehe siya ni Coco Martin na hinangaan niya ang magandang pakikitungo sa kanya ng actor.

Aniya, genuine at mabait si Coco.

Hinangaan din ng beauty queen ang galing sa pagdidirehe ng actor. Hindi nga naman kasi madali ang pagiging director lalo’t isinasabay pa ang pag-arte.

“Coco is amazing. He knew what he wanted right away and what to tell you. It’s difficult to transform from actor to director. Coco ang galing niyo po,” giit ni Kylie sa isang panayam.

PUSONG LIGAW,

EXTENDED

HANGGANG 2018

DAHIL na rin suporta ng viewers at sa papaganda pang istorya ng Pusong Ligaw, isang bagong kabanata ang magaganap. Kaya kung kapansin-pansin ang pagbabagong hitsura ng mga karakter na napapanood dito, itoý dahil magbabagong-bihis din ang mga karakter.

Ayon nga sa Creative head nitong si Jay Fernando, nag-evolve talaga ang istorya kaya asahan na ang pagbabago sa mga karakter at sa hitsura ng mga ito.

Extended hanggang 2018 ang Pusong Ligaw na idinidirehe ni Ian Lorenos dahil bukod sa tinatangkilik ng viewers, kasama iyon sa latag ng istorya. “Ýun ang natural na pag-usad ng kuwento, may ganitong yugto sa pagkakalatag ng istorya,” paliwanag pa ni Fernando.

Aniya, may malalaking pagbabago sa plot at may malalaking revelation pa ang magaganap sa Pusong Ligaw tulad ng sino nga ba ang tunay na anak ni Beauty Gonzales (Tessa).

At siyempre kasama pa rin ang pag-ibig nina Tessa at Caloy (Joem Bascon) at Marga (Bianca King) at ang pag-iibigan nina Rafa (Enzo Pineda), Vida (Sofia Andres), at Potpot (Diego Loyzaga).

JOEY, AYAW NANG

GUMAWA NG PELIKULA;

BARBI, IPINAMANA

KAY PAOLO

MALAKI ang kompiyansa ni Joey de Leon kay Paolo Ballesteros kaya naman buong puso niyang sinuportahan at ipinagkatiwala ang pinasikat niyang karakter, si Barbi. Ito’y sa pamamagitan ng Barbi D’ Wonder Beki na idinirehe ni Tony Reyes, handog ng OctoArts Films, M-Zet Films, at T-Rex Entertainment.

Kung ating matatandaan, unang ginawa ni Joey ang Barbi: Maid in the Philippines noong 1989 na nasundan noong 1991, ang Barbi 2: For President; at Run Barbi Run naman noong 1995.

Ayon kay Joey, “Bukod sa mas maganda si Paolo kaysa akin, ha ha ha. Hindi ako, medyo semi-retired na ako eh. ‘Yung mga barkada ko na lang basta may ginawa sila anytime. Pero kapag ‘yung iba ‘wag na. Ayaw ko na eh. Medyo pagod na ako (gumawa ng pelikula).

“Si Paolo, bukod sa mas maganda nga talaga, magaling na at Dabarkads, pa so…at saka toits ang director (sabay turo kay Direk Reyes), parang mga utol ko ‘yang mga iyan eh. At saka maganda eh, mas natuwa akong maging bahagi ng movie dahil siyempre, naalala nila ‘yung…dapat maka-apat ka kasi tatlo ‘yung ginawa ko nito. Hindi iba sa akin.

Giit pa ng magaling na komedyante, “Alam namin ang kartada niya (Paolo), alam namin ang galing niya. Ilan lang ‘yan sa mga kaunting nakapagpapatawa sa amin nina Vic at Tito (Sotto).”

Lalaki si Joey sa pelikula niyang Barbi, si Bartolome del Rosario. Kloseta naman ang karakter na ginagampanan ni Paolo sa kanyang pelikula.

Samantala, hindi naman naisip ni Paolo na gagawin niya ang karakter na pinasikat ni Joey. Aniya, “Nakakatuwa talaga dahil kinalakihan ko rin ang ‘Barbi’ na pelikula ni Tito Jo. Hindi ko naisip na gagawin ko rin ang movie na ito, kasi bata pa lang ako eh, napapanood ko na.”

Kaya hindi nakita ni Paolo na balang araw ay gagawin niya ang pelikula dahil inenjoy talaga niya ang panonood nito. “Hindi ko nakita pero enjoy na enjoy ako, hindi ko alam kung bakit.

Sa kabilang banda, wala na talagang planong gumawa ng pelikula si Joey dahil napapagod na siya.

“Depende siguro kung maganda ang project. Actually, ganito kakapal na ang script sa akin (iminowestra kung gaano karami). Hinindian ko na eh, medyo nagpapahinga na ako. Medyo napapagod na rin. Parang mas masarap magbiyahe. Pero nagsusulat pa rin ako.

Okey na sa akin ang ‘Eat Bulaga’ eh.

Kapag may pelikula ang barkada, okey lang, okey lang sa akin, anytime. Pero ‘yung parang gagawa, parang ayaw ko ng mga Tanay, shooting sa ganoon. Parang masarap na puro aircon na lang eh.

“Siguro nagsawa na rin, napagod na rin, pero kaya pa.

“We’ll see, tingnan natin,” sambit pa ng TV host/actor.

Mas gusto na lamang ni Joey na magbiyahe o pumunta sa ibang bansa.

“Naku ang dami ng gulo ngayon sa mundo. Parang ayaw ko na ng…tatlong lugar na lang gusto ko (puntahan)—HongKong, Macau, Japan para balikan. Ayaw ko na roon sa iba, nagkakagulo eh.”

Makakasama nina Joey at Paolo sa Barbi, D’Wonder Beki sina Joey Marquez, Benjie Paras, Smokey Manaloto, Epy Quizon, at Ruby Rodriguez. Sa November 29 na ito ipalalabas.