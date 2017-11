Hurting si Kier Legaspi!

ANO raw ba ang nakain nitong si Dani Barretto at sobrang pang-ookray ang ginagawa sa tatay niyang si Kier Legaspi?

So far, wala naman ginawa kundi maging supportive sa kanya but it appears that she is completely ignoring him these days as if he is not her biological dad.

May nag-influence ba sa kanya at tipong hindi na niya iniintindi ang kanyang daddy Kier na nasasaktan naman siyempre sa kanyang pangdedeadma.

Why is this so?

In the past, takbuhan pa nga ni Dani si Keir kapag may problema siya sa kabila.

And being a man of few words, hindi naman nakialam si Keir sa problema nilang mag-iina.

As a matter of fact, correct me if I’m wrong, but there was a time when Dani stayed with her daddy Kier because she felt that her mom Marjorie had no time for her and she was busy taking care of Julia and the rest of the Barretto siblings.

Kung financial naman, hindi naman siya sumasablay sa pagsustento kay Dani.

Why is she treating her dad so cavalierly these days then?

Nito nga raw Father’s Day, ini-ignore niya ito at sa nanay niya nagpasalamat nang husto.

Anyway, masama man daw ang loob no’ng tao, chill na lang siya.

Nitong nakaraang birthday naman daw ni Dani, pinasalamatan daw ang lahat, including Zoren Legaspi and Carmina, cousins Mavy and Cassy, Lolo Lito and Lola Hershey, but no thanks to Kier Legaspi.

In short, her dad was ignominiously ignored.

Again, why is that the case?

May problema ba si Dani sa kanyang dady Kier o baka naman sa ibang tao?

Nagtatanong lang po!

And with that, ito po ang Kuya Pete ninyo na nagsasabing, Christopher, my son, I love you very, very much, my love for you goes beyond eternity.

Adios. Mabalos. I always need you, Nhong!