Lady cop pinatay ng ex-BF (Tumanggi sa kasal)

INARESTO ang suspek sa pagbaril at pagpatay sa isang babaeng pulis sa Cebu, nitong Martes.

Ayon sa ulat ng pulisya, kinilala ang suspek na si Felix Taytayan, 32, ng Bantayan Island, dating kasintahan ng biktimang pulis na si PO1 Mae Sasing.

Itinuro ng tatlong saksi si Taytayin na huling kausap ng biktimang si Sasing na binaril habang sakay ng motorsiklo sa Brgy. Basak sa Mandaue City, noong gabi ng nakaraang linggo.

Ayon kay Senior Supt. Roberto Alanas, Director ng Mandaue City Police, malakas ang kaso nila laban sa suspek.

“They positively pinpointed that the same person na nakita nila roon sa crime scene is the same person noong nahuli at dinala namin na ipinakita in the actual,” anang opisyal.

Itinuturing na “crime of passion” ang krimen dahil magkaklase umano noon sina Sasing at Taytayan sa kursong Criminology at nagkaroon ng relasyon.

Sinasabing gusto ni Taytayan na pakasalan si Sasing ngunit tumanggi ang biktima.

Hindi nagbigay ng pahayag si Taytayan ngunit itinanggi ang paratang laban sa kaniya.