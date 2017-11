La Luna Sangre, nangunguna pa rin

PATULOY na pamamayagpag ang La Luna Sangre bilang isa sa mga top rating primetime serye ng bansa.

Nasaksihan ng mga manonood ang pagtigil ng tibok ng puso ni Tristan (Daniel Padilla) noong Biyernes (Nobyembre 3) matapos siyang bigyan ng virus ni Prof T. (Albert Martinez).

Isang malaking palaisipan tuloy kina Prof T. at Samantha (Maricar Reyes) ang katauhan ni Tristan nang hindi tumugma ang nangyari sa kapwa niya Moonchasers. Ano nga ba ang misteryong bumabalot kay Tristan? Ano kaya ang ugnayan nina Tristan at Sandrino (Richard Gutierrez) sa isa’t isa?

Huwag palampasin ang mas pinabagsik na La Luna Sangre pagkatapos ng FPJ’s Ang Probinsyano sa ABS-CBN o sa ABS-CBN HD (SkyCable ch 167).

Sa tanong

kung gay siya

HINDI PA NAMAN

— CHRISTIAN

SA nakaraang launching ng CityMall Cinema sa Sta. Rosa, Nueva Ecija noong Biyernes, Nobyembre 3 ay binati namin si Christian Bables na isa sa special guest na siya pala ang nagligtas kay Kim Chiu sa pelikulang The Ghost Bride para hindi siya mapahamak.

Lumipad ng Nepal sina Kim at Christian para kunan ang traditional wedding ng mga Chinese na ikinakasal sa patay na at masaya nga ang aktor dahil nabigyan siya ng magandang exposure sa pelikula. At kaya pala niya iniligtas ang dalaga ay para siya naman ang manligaw.

Per movie project ang kontrata ni Christian sa Starcinema pero sa Regal Films ay may kontrata siya ng apat na pelikula at nakaka-dalawa na siya.

Maging sa ABS-CBN ay per TV project din ang aktor at excited siya sa seryeng Love Will Lead You Back dahil kasama niya sina Jericho Rosales, Arci Munoz, Yam Concepcion, at Sam Milby mula sa unit ni Ruel S. Bayani.

Gagampanan ni Christian sa LWLYB na may-ari ng kompanyang pinagtatrabahuan ni Jericho at napangiti siya nang tanungin namin kung kontrabida siya sa kuwento, “tingnan po natin.”

Hindi bading ang karakter ng aktor sa serye kaya tinanong namin kung ayaw na niyang gumanap na gay tulad sa Die Beautiful na naging bukambibig ang pangalang Barbs/Barbie.

“Wala naman po sa akin ‘yun, ang akin hangga’t natsa-challenge ako, okay sa akin ‘yun. At saka sobrang lapit sa puso ko ni Barbs kasi ‘yung Barbs ang gumawa sa akin,” paliwanag ng aktor.

At dahil hindi pa rin nakalilimutan ng tao si Barbs ay inisip ng iba na baka nga gay si Christian. Ano ang reaksiyon ng aktor dito?

“Gusto kong magpasalamat kasi ibig sabihin, tumatak sa kanila si Barbs ng sobra. Hindi po ako apektado kapag naririnig ko ang mga ganoon sa mga tao, natutuwa ako kasi alam ko sa sarili ko na kahit paano, may nagawa akong tama roon sa pagganap ko as Barbs.

“And siguro sa ibang karakter ko pang gagawin (lalaki) makikita nila kung ano pa ang kaya kong gawin (bukod sa gay role),” paliwanag ng aktor.

Diretsong tanong namin kay Christian, ‘are you gay?’

“Hindi, hindi, ha, ha, ha. Hindi pa naman,” tumatawang sagot sa amin ng aktor.

‘Bakit may hindi pa naman?’ balik-tanong namin sa binata.

“Kasi malay natin sa reincarnation ko maging gay ako. I don’t see any problem with that of being gay or lesbian. Kaya isa sa dahilan kung bakit naengganyo akong gampanan si Barbs kasi gusto kong maputol ‘yung stigma na kapag bakla ka o tomboy ka parang off-guard sa ‘yo ‘yungmga tao. That’s not right, ‘di ba? Eh, ano ngayon kung bakla ka, ano ngayon kung tomboy ka, ‘di ba?” pangangatwiran ng aktor.

May girlfriend ka,? “Wala na ngayon.. Ang last (GF) ko bago ipalabas ‘yung ‘Die Beautiful’,” kaswal nitong sagot.

Napanood kaya ng ex-girlfriend ni Christian ang Die Beautiful? ”I’m sure napanood niya ‘yun, buti nga sa kanya, ha, ha hindi joke lang,” masayang sabi sa amin.

Sabay paliwanag ng aktor, “hindi kami nag-end ng maganda, eh.”

KAPAMILYA ACTRESS,

GUSTONG LIGAWAN

PERO hindi itinanggi ng aktor na may gusto siyang ligawan ngayon na Kapamilya actress pero hindi pa niya magawa.

“Wala pa akong lakas ng loob, medyo malaking tao, malaking artista,” sagot ng binata.

Nagkakausap na sina Christian at ang aktres na nagsabing single naman pero mas bata sa aktor bagay na first time mangyayari dahil halos karamihan ng naging girlfriend niya ay malaki ang agwat ng edad sa kanya.

At ang first move na nagawa na ni Christian para mapansin siya ng Kapamilya actress ay, “nag-hi ako sa kanya sa Twitter, o alam n’yo na.”

“Secret na muna ang name basta Kapamilya siya matagal na,” nakangising sabi pa ni Christian.

Ang pagiging mabait o down to earth ang nagustuhan ng aktor sa Kapamilya actress at sinabi naming, ‘halos lahat naman ng tao mabait’ pero kinontra kami.

“Hindi lahat mabait, lalo na ngayong nakatuntong na ako sa (showbiz) industriya natin, dami kong nakitang (ugali) na, ‘ah okay, ganito pala sa totoong buhay.’”

Nakatrabaho na ni Christian ang Kapamilya actress sa pelikulang nagawa na niya kaya mamimili na lang kung alin sa apat.

At nabanggit ding nakilala na ni Christian ang magulang ng aktres at mababait kaya bonus points iyon kaya mas lalong nagustuhan ng aktor ang dalaga.

“Nasa getting to know stage palang kami at nagustuhan ko talaga na mapagmahal sa family,” saad pa.

May isa pang inamin si Christian na isa sa crush niya ay si Julia Montes pero hindi niya kayang ligawan dahil masyadong malaking artista na.

At hirit namin, ‘naku, lagot ka kay Ang Panday.” At sinagot naman kami ng, ”opo, lagot ako kay Panday.”