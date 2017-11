Luis at Jessy, ‘di totoong nagpakasal na

SA malalapit kina Luis Manzano at Jessy Mendiola, itinuturing nilang post-first anniversary ang ilang araw na bakasyon sa Japan. Nataon ang first anniversary ng dalawa na nagkaroon ng fracture sa paa ang TV host noong June kaya sa Solaire Resort and Casino nila ginawa ang selebrasyon.

Inamin nina Luis at Jessy na sobrang nag-enjoy sila sa kanilang bakasyon sa Land of the Rising Sun.

“Nag-Tokyo kami, nag-Osaka kami, tapos nag-one day kami sa Kyoto. Kumbaga, we got to take a good break, a well-deserved break. Na-enjoy namin ‘yung weather, ‘yung pagkain, kaya nga lumusog ako,” pagkukuwento ng anak ni Ate Vi.

Pinabulaanan ni Luis na nagpakasal na sila ni Jessy sa Japan dahil kung magpapakasal man sila, sigurado siyang hindi ito magaganap sa Japan kundi rito sa ‘Pinas.

“May naiisip na nga kami kung saan, kung saka-sakali. It’s easier for the people around us. Secondly, naiisip namin na may mga magagandang places din naman sa bansa natin kung saan puwede naming gawin,” tsika nito.

Kaya lang biglang kambiyo si Luis dahil kailangang pag-usapan muna ang engagement.

Samantala nagkaroon kami ng pag-uusap ni Madam Suzette Arandela bago ito pumunta sa USA para sa kanyang yearly three-month vacation.

Base sa kanyang baraha, walang kasalang mangyayari sa dalawa sa taong ito but the sad part of it, wala umanong mangyayaring kasalan sa dalawa at mauuwi rin sa hiwalayan tulad ng nangyari sa relasyon nito kinaJennylyn Mercado at Angel Locsin.