HUMAHATAW SA NYC. Tagumpay para sa beteranong mamamahayag at kolumnista ng HATAW D’yaryo ng Bayan na si Rev. Nelson Flores (nakasuot ng green jacket), ang makadaupang-palad ang batikang manunulat, feminista at human rights activist na si Ninotchka Rosca. Si Rosca ang sumulat ng klasikong nobelang State of War at Twice Blessed na nagwagi sa American Book Award. Isang Filipina New Yorker, nananatili ang pagkilala kay Rosca bilang The First Lady of Philippine Literature. Kasama ni Rosca sa kabilang larawan si Rev. Fr. Isaias Ginson. Bukod sa kolum sa HATAW, mababasa rin si Flores sa http://beyonddeadlines.com habang si Rosca ay nagmamantina ng website na http://www.ninotchkarosca.com para sa kanyang mga akda.